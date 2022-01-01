林俊傑桃色風波仲未完！　內地女網友公開曖昧對話錄音

新加坡歌王林俊傑（JJ）早前被牽入桃色醜聞，有內地女網友在微博上稱自己被JJ當成「女伴玩具」，指控林俊傑是「渣男」，最後女網友在社交網絡中澄清：「我此刻文中所講的人不是林俊傑先生！」令林俊傑擺脫渣男嫌疑。不過，該女網友在新一年又發功，在今天（1日）凌晨連續發布五篇帖文控訴感情問題並點名林俊傑，她在長文中寫道：「經過昨晚（31日）我才知道，我還在心軟為你說了部份的好話，是我自己想的太美好了！活該我被騙。」

林俊傑再牽桃色醜聞（IG@jjlin）

該名女網友稱自己的愛情觀念被林俊傑影響了：「我想我也被你影響到，其實現在的戀愛觀念都被你搞模糊了！原來這叫個就叫做『自由戀愛』。就是你說的現在還不想被束縛，但你絕對不會騙我不會傷害我，還說讓我等五年」，之後稱自己太心軟為林俊傑說好話，自己把事件想得太美好，而JJ並不是善良慈祥溫暖大男孩：「我學到認清現實！遠離渣男！過分的善良只會傷害自己 」，但隨後又為林俊傑送上祝福。另外，她亦上載了一條影片，內容是一段電話錄音對話，當中疑似林俊傑的聲音表示「你要注意安全」、「我在16樓，你是不是不方便離開你的房間？那我過去找你聊聊天吧」，內容相當曖昧。

點擊下圖看女網友的控訴，及其聲稱的雙方認識過程：