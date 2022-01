2017年港姐冠軍雷莊𠒇(Juliette)雖然已淡出娛樂圈返回加拿大生活,但仍然不時在社交網站分享日常生活,與網民交流。昨日(1/1)元旦,她便在Instagram公開除夕夜的造型,相中的她以一身閃藍吊帶裙亮相,外襯一件白色羽絨褸,手執一袋快餐,明顯是玩完之後回家準備食宵夜,她在帖文:「I’m Lovin’ It 2022. Happy NYE. Thank you 2021.(我就喜歡2022,開心除夕夜,多謝2021)」而她亦有在限時動態中分享其他靚相,當中更有與外籍男友一起出現的短片。

點擊下圖觀看相關圖片和影片截圖: