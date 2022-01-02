Edan自認唱歌唔夠好聽　望能向MC學習：邊個唔想樣樣嘢都好？

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於昨晚（1日）圓滿結束，事前與MC張天賦齊齊被視為男新人金獎大熱的MIRROR成員Edan呂爵安最後奪得「生力軍男歌手」銀獎，他事後在Instagram直播時亦不忘大讚MC是個可敬的對手，對方奪金獎絕對實至名歸：「因為佢唱歌真係好好聽！」



Edan最後奪得「生力軍男歌手」銀獎。（葉志明攝）

叱咤2021｜Edan呂爵安失落男新人金獎未感失望：MC真係實至名歸

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Edan坦言知道叱咤男新人之爭成為了近月的焦點，雖然自己和MC的呼聲最高，卻因此引起網民罵戰而甚有感觸：「有人會話『Edan人氣高一定係Edan攞啦』、『MC唱歌好聽咁多一定係MC』，但好多呢啲爭論就引起好多負面情緒同仇恨喺入面，點解唔可以有多啲愛、多啲支持呢？支持我唔一定唔支持MC，支持MC都唔一定唔支持我唔支持其他人㗎嘛，其實係可以共同進行，只係大家可能有preference同priority，唔代表只可以揀一樣嘢去鍾意！」

MC張天賦擊敗Edan贏得「叱咤樂壇生力軍男歌手」金獎。（葉志明攝）

他笑言自己從來沒有渴望一定要奪男新人金獎，最後敗給MC亦覺得心服口服，完全沒有不開心：「真係完全冇（唔開心）嘅，因為有得攞獎已經好開心無論咩顏色，再加上MC攞金獎我覺得完全係實至名歸，因為佢唱歌真係好好聽！我好欣賞Mike（曾比特）同MC，佢哋真係好叻，我都要keep住向佢哋學習。」

Edan和MC惺惺相惜，在後台遇到時即上前擁抱。（劉傳謙攝）

Edan雖然今年以男新人身份推出不少好歌，例如《E先生連環不幸事件》、《小諧星》、《My Apple Pie》及《一表人才》等等，但歌唱實力都同樣備受外界質疑，賽前被視作新人金獎大熱更令他承受不少壓力：「邊個唔想做最叻嗰個？邊個唔想樣樣嘢都好？但呢個世界冇十全其美，一個人唔會每樣嘢都好叻。」

Edan希望可以證明自己，成為大眾認可的歌手。（Instagram：@ edanlui）

他又坦言因曾有過災難性表演而備受批評，深知自己唱歌實力不足的缺點：「『感冒歌手』、『感冒兒童』、『唱歌好難聽』、『走音』等，我必須承認自己唱歌同好多專業級嘅歌手比有一大段距離，但我都好想可以用live去證明畀大家知，我唱歌都唔係大家所想嘅咁差！」

Edan於深夜食住餃子直播，吸引近三萬人觀看。（Instagram：@ edanlui）

Edan透露自己正在學唱歌，覺得去年的自己與現時的自己已經很不一樣，亦透過種種的經歷逼使自己不斷去進步：「唱歌冇得一步登天，唯有盡力去做，例如初初我錄《E先生》係唱唔到成首歌咁濟，唱到後面係會唱唔到！但到而家終於可以完整地唱到成首歌、表達到感情、駕馭到首歌，呢個進步我覺得係收貨嘅。」雖然他笑言《E先生》是自己最表現穩定的歌曲，但日前他在新城上的表演卻突然失準，令他之後信心大跌：「今晚我係好驚嘅，如果今次又唱得唔好我死得喇，真係俾人笑成世，如果呢啲機會把握得唔好，真係好難令人認同我，好彩今晚我覺得係近期做得最好嘅一次表演，我都鬆一口氣，希望未來可以再唱好啲，若干年後成為到大家都認同嘅歌手！」

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