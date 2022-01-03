你看不到的萬千星輝｜女星各有各忙　陳瀅攬攬朱敏瀚慘食檸檬

又一年，到了TVB「派成績表」的大日子！因為今年在《萬千星輝頒獎典禮2021》之前就已經選出最後五強，所以出席的演員、藝人亦比去年減少不少，但同時間亦有例如林保怡、盧海鵬、狄龍、陳奐仁等較少於無綫電視亮相的演藝人，亦為頒獎典禮增加不少新鮮感。



攝影：葉志明、陳順禎

馬國明好有「鏡頭觸角」，李佳芯個表情好可愛。（資料圖片）

唯一沒有例外的，依然是鏡頭後充滿着有趣畫面，例如在後台訪問區，李佳芯坐在台邊拍照打卡時，馬國明意外入鏡不特止，還十分識做地對着鏡頭擺pose，構成了一幅搞笑又可愛的畫面，又例如姜麗文奪得「飛躍進步女藝員」後，爸爸秦沛和哥哥姜文杰更到了後台與她合照，十分溫馨甜蜜！

姜麗文努力冇白費。（資料圖片）

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