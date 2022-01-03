萬千星輝任噏亂評｜進步是TVB終於貼地　但一個獎兩份分真係好咩?

你對《萬千星輝頒獎典禮2021》有甚麼感覺？

老實說，感覺TVB今年是有進步了，借鏡金像獎的模式，邀請一班少有在TVB露面的頒獎嘉賓，相信曾志偉是碌了不少人情卡，但這個動作非常值得，至少令頒獎禮生色不少。近一兩年演藝圈漸有起色，愈來愈多選擇給香港市民，TVB劇集的確有些許下跌的情況，若果依照往年繼續是自己廠內人圍威喂頒獎，可觀性確實是不大，所以今次有花過心思的嘉賓陣容確實是值得稱讚的地方。

今年嘉賓請得好。（葉志明攝）

另一方面，亦看得出今年TVB的頒獎是比較貼地，往年大家見到賽果可能會心想：「唔係啩？佢拎？」但今年很多得獎者其實也是觀眾認可的實力演員，視帝譚俊彥這兩三年的進步大家有目共睹，連《拳王》只出一集都令網民大呼過癮，嫌他的戲份太少。視后林夏薇也是這一兩年開始慢慢彈起，大家認定她的演技，不再把她和林峯連結在一起。女配陳自瑤直情是網民的茶餘飯後話題，除了演技，在《好聲好戲》奪冠，與王浩信的花邊，也令她的人氣再推高峰。男配朱敏翰在上年《反黑路人甲》已被網民大讚，今年大扭轉演繹另一款角色，觀眾一樣收貨。

姜麗文攞獎都得到不少掌聲。（葉志明攝）

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不過，一個頒獎禮最驟忌的地方，是太公分豬肉，看頒獎就是需要殘忍，令觀眾替落選者不值，今次「飛躍進步男藝員」頒給兩位演員便是這個頒獎禮的致命點。無論羅天宇或是丁子朗，兩人任何一個得獎相信也不會太多反彈，但若然兩個一起得獎，雖然已經解釋說兩個評分差不多，但既然是差不多、很接近，即是有高低之分，為何會有兩個人上台呢？今年得不到，下年繼續努力，無論對演員或觀眾都是可以接受的情況，但夾硬要頒獎給兩個人，不如每個獎都有兩個位喇？在2019年「我最喜愛女角色」亦是同時頒給李施嬅與楊千嬅，當時的爭議性已經很大，何必又重複犯錯？

真係諗唔明點解要頒兩個？（葉志明攝）

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姚焯菲極重仙氣。（梁碧玲攝）

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佢兩個姊妹都好搶眼。（梁碧玲攝）

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兩位被外界覺得好似樣。（陳順禎攝）

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游嘉欣好仙氣。（節目截圖）

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