周揚青玩性別轉換APP意外撞臉小豬羅志祥　坦言被自己靚仔樣吸引

【周揚青／羅志祥／小豬】周揚青與羅志祥分手近兩年，男方在跨年演唱會上復出登場，而她日前在社群平台上分享一段影片，變成男生的她，網友都直呼「好像羅志祥」。
周揚青日前也跟風在抖音上分享「性別反轉」的影片，只見她美豔的模樣，利用軟體特效變成男生時，連她自己都直呼「完了！覺得我男生的樣子比女生的好看」。
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而網友們更是發現周揚青變成男生的模樣，竟然與前男友羅志祥很像，「羅志祥年輕時和這一模一樣」、「這不是羅志祥嗎？」、「這真的好像瘦了的羅志祥」、「這很羅志祥」。
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