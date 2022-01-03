羅志祥洗底愷樂卻慘被封殺零收入　前男友K.Swo：她過不了這一關

【愷樂】羅志祥（小豬）遭前女友周揚青爆料劈腿「多人混戰」，事業因此遭封殺沉寂近2年，此次復出站上花蓮跨年晚會，30分鐘不休息表演大受網友好評，成功洗白。反觀被爆出與羅志祥有染的女星愷樂，卻從此消失演藝圈極慘，兩者相比差很大，至於愷樂去哪？近況曝光了。



【相關圖輯】羅志祥舊愛周揚青坦然認整容 小豬進化史一樣好驚人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

羅志祥2020年被前女友周揚青毀滅式爆料，每天都和不同女生約炮，還與旗下女藝人、化妝師有不正常男女關係，甚至有「多人運動」。爆料文一曝光後，也直接扯出女星「蝴蝶姊姊」愷樂，清純可愛形象瞬間墜入谷底，整個人消失演藝圈。

【相關圖輯】羅志祥小豬曾自爆重口味玩法：戴狗鍊扮狗、與少女互舔陰毛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

沉寂近2年的愷樂，曾被爆出嫁給醫生成為人妻，不過被交往6年的前男友嘻哈歌手K.Swo否認了。根據《自由時報》報導，K.Swo私下還會關心愷樂，彼此都還有聯繫，當時爆出愷樂嫁給醫生後，他有傳訊息給本人詢問，愷樂則是回應「怎麼可能」，也不清楚外界為何這樣寫。

【圖輯】點圖放大看更多愷樂IG美照👇👇👇

+ 23

至於愷樂未來是有要復出，像羅志祥一樣重返演藝圈？K.Swo直言不太可能，因為愷樂過於在意外界眼光，就算有100萬個人稱讚，但只要有1人說不好，愷樂就會非常在意，所以心中那一關過不了。

K.Swo進一步洩漏愷樂的近況，愷樂現在就靠著以前的投資過活，「反正她就吃老本」，未來可能只想要平安過日子就好，愷樂也曾告訴過他「現在過得很好」，可能已經習慣現在的日子。

【同場加映】王力宏離婚｜細數圈中的轟動「分訊」 羅志祥周揚青分手震驚娛圈（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

101跨年嗨翻！長髮妹竟「野外騎乘」壯男 現場全傻眼

【本文獲「TVBS」授權轉載。】