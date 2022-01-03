羅志祥洗底愷樂卻慘被封殺零收入　前男友K.Swo：她過不了這一關

【愷樂】羅志祥（小豬）遭前女友周揚青爆料劈腿「多人混戰」，事業因此遭封殺沉寂近2年，此次復出站上花蓮跨年晚會，30分鐘不休息表演大受網友好評，成功洗白。反觀被爆出與羅志祥有染的女星愷樂，卻從此消失演藝圈極慘，兩者相比差很大，至於愷樂去哪？近況曝光了。
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羅志祥2020年被前女友周揚青毀滅式爆料，每天都和不同女生約炮，還與旗下女藝人、化妝師有不正常男女關係，甚至有「多人運動」。爆料文一曝光後，也直接扯出女星「蝴蝶姊姊」愷樂，清純可愛形象瞬間墜入谷底，整個人消失演藝圈。
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沉寂近2年的愷樂，曾被爆出嫁給醫生成為人妻，不過被交往6年的前男友嘻哈歌手K.Swo否認了。根據《自由時報》報導，K.Swo私下還會關心愷樂，彼此都還有聯繫，當時爆出愷樂嫁給醫生後，他有傳訊息給本人詢問，愷樂則是回應「怎麼可能」，也不清楚外界為何這樣寫。
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至於愷樂未來是有要復出，像羅志祥一樣重返演藝圈？K.Swo直言不太可能，因為愷樂過於在意外界眼光，就算有100萬個人稱讚，但只要有1人說不好，愷樂就會非常在意，所以心中那一關過不了。
K.Swo進一步洩漏愷樂的近況，愷樂現在就靠著以前的投資過活，「反正她就吃老本」，未來可能只想要平安過日子就好，愷樂也曾告訴過他「現在過得很好」，可能已經習慣現在的日子。
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愷樂閨密揭兒童台黑暗面 競爭內幕極誇似宮鬥 坐幾耐都要講輩份愷樂神隱1年多傳秘婚成人妻 38歲生日「上水」回應網民：愛你們愷樂復出？眼利網民從李國毅老婆IG發現線索：其實不會對她反感小豬羅志祥懶理愷樂一心密謀搞新碟 IG曬錄歌照疑為復出試水溫愷樂傳秘嫁醫師男友 婚後將全面淡出娛樂圈小豬羅志祥與愷樂正式「冇關係」？ 傳刻意提早解約賠500萬台幣
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