「火辣版Jennie」宋智雅擁超強異性緣　自爆曾被三藝人私訊

有「韓版慾罷不能」之稱的《單身即地獄》早前於Netflix正式上架，12位參加的單身男女全部都外形亮麗又有型相當養眼，其中以有「翻版Jennie」和「火辣版Jennie」之稱的網紅宋智雅，因外形酷似BLACKPINK成員Jennie而率先跑出收到三封表白信，成為焦點。宋智雅過往上節目自爆曾收到三位男藝人私下傳搭訕訊息的言論亦火速被網民翻出，可見她以前開始已經擁有超強異性緣。



4位女參加者中，暫時宋智雅人氣最高。（Netflix截圖）

宋智雅身高163cm、體重44kg，而且又擁有甜美的五官和外貌，因此在節目一登場已經俘虜一般男士收到三封表白信，更在短短兩個星期內吸引超過120萬名新Instagram粉絲追蹤，其經營的YouTube頻道更破百萬訂閱，人氣相當高企。不過，人紅自然是非多，不斷被質疑有整容嫌疑兼愛炫富，而她本人則曾自爆只於中學時整過鼻子，又澄清自己絕非靠家人才擁有現在的富裕生活。

宋智雅擁有甜美又火辣的外形。（Instagram：@dear.zia）

BLACKPINK Jennie（Instagram：@jennierubyjane）

宋智雅去年獲邀上《Video Star》做嘉賓時自爆曾經收過來自至少三名以上的演員、歌手和運動員的搭訕私訊，她稱有人會先講「你好」，如果沒有回應就會繼續傳一樣的訊息給她。然而，她表示自己只會回應自己感興趣的人，而她亦曾經與這些名人出外見過面，並維持友好的關係。

宋智雅去年獲邀上《Video Star》做嘉賓時自爆曾經收過來自至少三名以上的演員、歌手和運動員的搭訕私訊，異性緣相當旺盛。（網上圖片）

按圖睇更多宋智雅美照：