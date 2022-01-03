傅嘉莉《飛虎》低胸登場太性感？　胸口慘遭內地影視平台打格

傅嘉莉（Kelly）向來外形出眾，除了經常在Instagram大曬完美身段之外，觀眾亦在不少戲劇作品中見到她的性感演出。近日她有份主演的《飛虎之壯志英雄》在內地率先上架，其中一段她身穿低胸晚裝的場面卻竟然被內地影視平台打格仔處理！
這場戲碼除了有Kelly之外，還有郭晉安、梁競徽和羅樂林，原本畫面不見有甚麼問題，只是Kelly一出場畫面就變得相當詭異。身穿紅色吊帶裙出場的Kelly露出玲瓏浮凸的好身材，然而再專心看她的心口位置竟然變得模糊一片。未知是否與內地影視的尺度有關，可能Kelly身材實在太過出眾，只是穿上一件吊帶裙就令人覺得太過性感，因此迫於無奈之下只能在她的胸部打格仔處理呢？
不少網民都表示Kelly這場戲並沒有刻意賣弄性感，只是本人身材太好都要打格仔處理實在太誇張，又慨歎什麼也看不到而感到相當可惜，不過都有人認為這樣的處理總比只剪出她胸口以上的鏡頭更自然，希望該劇亦能趕快在香港播出，觀看這段場面的無格版本。
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同場加映：我家無難事｜與馬德鐘床戲成焦點 傅嘉莉低胸連身裙博到盡
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