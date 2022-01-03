數據分析羅志祥復出　網民討論度遠超多人運動　再冇人提佢係渣男

【羅志祥／小豬／復出／洗底】台灣歌手羅志祥2020年被前女友周揚青以長文控訴，喜歡「多人運動」還與旗下女藝人愷樂有不正當男女關係，演藝事業跌落谷底近2年，2021年底他在花蓮家鄉復出，重返舞台大唱跨年場，引發大批網友關注。



從《KEYPO大數據關鍵引擎》查看他近兩年聲量趨勢，2020年4月24日周揚青毀滅式爆料控訴羅志祥「是天生的渣」，讓羅志祥單日聲量瞬間暴衝55,401筆，此後便鮮少出現在螢光幕前，不過近一年他復出動作頻頻。

【圖輯】跳足20分鐘爆汗超有誠意！大汗疊細汗跑落台抱抱觀眾冧粉絲（點圖放大看小豬羅志祥2022跨年騷演出片段👇👇👇）

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2021年2月開設「羅志祥 Show TV」YouTube頻道，10月又發行單曲，12月正式登上大舞台開唱花蓮跨年場，一口氣唱了多首組曲長達20分鐘，吸引8萬多人在線觀看，在2022年1月1日就賺進55,585筆討論，超越「豬揚變色」單日聲量高峰。

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羅志祥復出網友怎看？「中國人vs好感動」超兩極

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察羅志祥復出後的網路熱門關鍵字，可以看到許多台灣網友稱讚「洗白成功」，看到他「努力」在舞台「精彩」唱跳，魅力依舊模樣讓人直呼「感動」、「加油」，好評不斷傳出。

羅志祥復出網友分成兩派，一方怒喊他是「中國人」，另一派直呼感動。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間： 2021/12/31 - 2022/1/3））

至於反對羅志祥復出的台灣網友，透過關鍵字可以看到「多人運動」、「渣男」標籤似乎已不再被廣泛提及，更多人在意的是羅志祥曾在2016年提到「不用分那麼細，我們都是中國人」，但遇到醜聞後就選擇回花蓮家鄉復出，還能被台灣大眾接納不合理，直預言「王力宏明年搞一波也有機會嗎」？

羅志祥在「多人運動」事件後沈寂兩年，選在花蓮跨年演唱會復出，聲量超越醜聞高峰。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2020/01/03 - 2022/01/02 )）

分析說明：

分析區間：本文分析時間範圍為2020年1月3日至2021年1月2日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『羅志祥』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】