李靚蕾勇氣可嘉親揭王力宏真面目　與周揚青都美竹並列三大女戰神

李靚蕾上周以長文「毀滅式」控訴結婚八年的前夫王力宏多項渣男行徑，包括在婚內多次出軌亂搞兼召妓等醜聞引起滿城風雨，更揭露By2妹妹Yumi是王力宏的其中一名炮友，令王力宏多年來辛苦經營的「優質偶像」形象一夜幻滅，成為人人口中的渣男，而李靚蕾親自揭開丈夫的真面目更獲大眾稱讚勇氣可嘉是女性典範，不但被網民以「蕾神」來稱呼她，更與周揚青及都美竹齊齊被封為「三大女戰神」。



李靚蕾

王力宏李靚蕾撕破臉。。（微博照片）

李靚蕾發文踢爆王力宏患有性上癮。（Instagram：@jl.leilei）

1986年出生的李靚蕾當年與王力宏結婚時已經被起底是出了名的高材生，她於2004年在美國普林斯頓大學就讀，專攻金融工程以及運籌學，獲得工程理學士學位，之後又在哥倫比亞商學院攻讀EMBA碩士，畢業後進到美國最大的金融服務機構「摩根大通」（JPMorgan）公司任職分析師。李靚蕾連日來以論文級長文揭露王力宏不為人知的醜陋真面目，成功將他多年來的好形象一鋪清袋變成有情色醜聞的渣男界代表，最後更令王力宏無力還擊宣布暫時退出娛樂圈，被網民大讚李靚蕾果然是高材生一名，不但文筆通順，且字字鏗鏘有力，論點理據樣樣齊，簡直就是一片值得學生學習的最佳範文。

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周揚青

去年周揚青爆出同羅志祥分手。（周揚青微博圖片﹑視覺中國）

周揚青去年4月在微博以千字文鬧爆小豬。（網上圖片）

1988年出生的內地網紅周揚青，去年4月在微博以千字文宣布與台灣男星羅志祥（小豬）分手結束九年情，並一併爆料指小豬多番出軌兼私生活混亂，同時與大量女性包括化妝師及旗下女藝人進行「多人運動」。雖然小豬因此形象插水仍未有機會翻身，被揭與小豬有一腿的愷樂（蝴蝶姐姐）更已消失於娛樂圈，但周揚青則愈撈愈掂，廣受大眾好評。

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都美竹

都美竹、吳亦凡一事，北京朝陽警方經調查後亦終於有初步結果出爐。（視覺中國﹑都美竹微博圖片）

都美竹全文。（微博截圖）

2002年出生的內地網紅都美竹，於今年7月在微博發文連環踢爆吳亦凡私生活淫亂，大爆他除了以「選MV女主角」、「工作室簽新人」為由酒桌選妃之外，還涉嫌誘姦未成年少女兼用甜言蜜語同時呃多名女性拍拖，甚至大呼叫「吳籤」：「你覺得，你自己，還算個人嗎…我給你二十四小時時間準備開新聞發布會，向全網全社會宣告退出中國娛樂圈…吳先生，這次，是決戰。」吳亦凡雖然因為都美竹的爆料而發聲明澄清，但最後卻被檢察院以涉嫌強姦罪被正式拘捕，他所有的影視作品亦全被下架正式被娛樂圈封殺，都美竹被大眾稱讚勇氣十足，亦是吳亦凡事件的重大功臣。