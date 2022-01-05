異搜店劇評 | TVB拿手家庭戲保收視有19點　迎觀眾口味但懸疑感淡

無綫（TVB）電視劇《異搜店》7-12集劇評。



《異搜店》第6至10集收19.7點，淡季來說，是不錯的成績。劇集播到一半，至今仍然圍繞在何廣沛（飾阿信）和陳曉華（飾Joey）如何幫身邊人解難的劇情中，繼而帶出眾人的家庭往事和感情轇轕。例如陳自瑤（飾Miss Yung）與曹永廉（飾謝添勝）的一段網絡情緣，而現在又進展到，新出場的陳榮峻（飾忠伯）原來認識何廣沛一家，相信之後會牽扯出與他們一家的往事。另外，飾演陳曉華父親的李成昌似乎與何廣沛家人有着不可告人的秘密和過去，到底有什麼隱瞞着何廣沛，也是劇集懸念之一。

TVB一向對家庭戲非常拿手，《異搜店》着墨頗多於這方面，故收視有一定保證。（劇照）

此外，劇情又着墨頗多在家庭互動上，例如林漪娸（飾謝美嫦）、曹永廉如何關心照顧何廣沛，以及陳曉華與麥秋成（飾輝少）兄妹之間打鬧等等。上周已提及，這是一個用奇幻懸疑包裝的TVB家庭劇集，情節橋段可以說是十分老土，劇情發展都在意料之中。但是TVB製作家庭劇集一向非常拿手，家庭、感情戲均十分貼地，亦迎合TVB觀眾口味，故收視會有一定保證。

何廣沛又發揮特異功能，見到一個透明乒乓波。（劇集截圖）

但這亦引申出一個問題，由於家庭戲太多，奇幻懸疑味卻不夠突出。身為主角的何廣沛自身沒有太多重要劇情，似是一個輔助角色，幫助身邊人解決困難，亦令他不夠搶戲。另外，最大懸念是何廣沛為何失憶，但由於支線劇情搶風頭，反而減淡了最大懸念的懸疑感。然而，劇集至今埋下不少伏筆，觀眾應該可以期待之後會否來個大反轉。

異搜店1-6集劇評 | TVB家庭劇套路 奇幻懸疑包裝都只係舊酒新瓶

回顧15部經典奇幻劇集：