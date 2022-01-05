性感女星林莎踏入2022豪派軍糧　天寒地凍堅持露出白滑美腿慰粉絲

【林莎】台灣女星林莎長相甜美，擁有天使臉蛋和魔鬼身材，外型神似日本人氣女優三上悠亞，有「台版三上悠亞」、「全民初戀」等稱號，是許多人心目中的女神。林莎性格活潑討喜，是許多綜藝節目的常客，曾立志成為熊熊接班人，目前是《食尚玩家瘋狂總部》的主持人之一。



經常在社群網站曬美照的她，近日分享2022年年初遊，辣曬白皙美腿，讓粉絲大飽眼福。

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林莎採草莓曬辣照

林莎2日在IG發文寫下「謝謝食尚玩家瘋狂總部帶我來朝聖超美的落羽松」，大讚三灣落羽松像在外國美不勝收，新的一年不忘福利放送，曬出多張美照。

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照片中，只見她一身大地色穿搭，咖啡格紋毛衣，配上同色系激短褲和白色及膝靴，露出蜜大腿，頭戴針織貝蕾帽，模樣甜美可愛，完美融入美景中。林莎還在限動分享採草莓的畫面，手拿整籃滿滿的大草莓，中途遇上粉絲要合照，林莎也來者不拒，和粉絲零距離超親民。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

林莎預告1月15日舉行寫真簽書會

此外，林莎在2022年第一天曬出白色洋裝仙氣照，胸口的透視薄紗，讓雪白肌膚隱隱若現，蕾絲雕花看起來相當優雅，縮腰剪裁凸顯前凸後翹的好身材，盤起丸子頭，對著鏡頭露出一雙無辜電眼，預告1月15日將舉行《莎甜苦辣》林莎寫真書新書粉絲簽書會，吸引大批粉絲按讚。

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