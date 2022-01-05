性感女星林莎踏入2022豪派軍糧　天寒地凍堅持露出白滑美腿慰粉絲

【林莎】台灣女星林莎長相甜美，擁有天使臉蛋和魔鬼身材，外型神似日本人氣女優三上悠亞，有「台版三上悠亞」、「全民初戀」等稱號，是許多人心目中的女神。林莎性格活潑討喜，是許多綜藝節目的常客，曾立志成為熊熊接班人，目前是《食尚玩家瘋狂總部》的主持人之一。
經常在社群網站曬美照的她，近日分享2022年年初遊，辣曬白皙美腿，讓粉絲大飽眼福。
【圖輯】踏入2022豪派軍糧！點圖放大瀏覽更多性感女星林莎最新IG靚相👇👇👇
+9
林莎採草莓曬辣照
林莎2日在IG發文寫下「謝謝食尚玩家瘋狂總部帶我來朝聖超美的落羽松」，大讚三灣落羽松像在外國美不勝收，新的一年不忘福利放送，曬出多張美照。
【圖輯】看看更多林莎IG生活美照（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
照片中，只見她一身大地色穿搭，咖啡格紋毛衣，配上同色系激短褲和白色及膝靴，露出蜜大腿，頭戴針織貝蕾帽，模樣甜美可愛，完美融入美景中。林莎還在限動分享採草莓的畫面，手拿整籃滿滿的大草莓，中途遇上粉絲要合照，林莎也來者不拒，和粉絲零距離超親民。（點圖放大瀏覽👇👇👇）
林莎預告1月15日舉行寫真簽書會
此外，林莎在2022年第一天曬出白色洋裝仙氣照，胸口的透視薄紗，讓雪白肌膚隱隱若現，蕾絲雕花看起來相當優雅，縮腰剪裁凸顯前凸後翹的好身材，盤起丸子頭，對著鏡頭露出一雙無辜電眼，預告1月15日將舉行《莎甜苦辣》林莎寫真書新書粉絲簽書會，吸引大批粉絲按讚。
女星林莎租樓慘遇變態房東！獲減租下一秒被對方「由頭掃到落腳」性感女星林莎IG曬溫泉照大玩「假全裸」 咁自拍巧妙遮住重點部位台灣性感女星林莎推出實體寫真 食住甜品影靚相玩到「Lamlam脷」台灣性感女星林莎床照曝光 純白蕾絲睡衣藏不住白滑美腿多圖｜台灣網紅元元同林莎去海灘嬉水 網民問：這畫面是天堂嗎？【多圖】元元上節目被好姊妹瘋狂揭秘 林莎：她家沒有內衣！
延伸閱讀：
雙倍養眼！合體元元洩溝泡溫泉 林莎內衣＋吊帶褲被突襲粉敲碗「合拍寫真」
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】