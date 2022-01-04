《單身即地獄》人氣王宋智雅自爆高中隆鼻　大學時期清純自拍曝光

NETFLIX原創的戀愛實景節目《單身即地獄》找來了6男6女在無人島上進行互動，當中被譽為「翻版Jennie」的宋智雅是節目中的人氣王，她在節目播出前，在YouTube及內地的Bilibili設立了自己的頻道，因此已經有一定知名度。隨著節目的播出宋智雅的人氣不斷上升，Instagram的粉絲人數已經由在播出前Instagram的粉絲人數約有46萬，播出後已經飆升至168萬。

節目播出後宋智雅的外貌及妝容成為了話題，而在拍攝《單身即地獄》之前，她曾經在其他節目上承認自己在高中的時候因為貪靚而隆鼻，有網民更找到宋智雅大學時的自拍，給人清純活力的感覺，與現在性感嫵媚的妝容截然不同。之後宋智雅在自己的YouTube頻道中分享童年照，表示自己的眼睛及和嘴唇絕對沒有整過，而照片中童年時的宋智雅與現在的外貌的確沒有太大的差別，不過鼻子確實高挺了不少。

點擊下圖睇宋智雅童年照同近期嘅靚相：