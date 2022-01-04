Netflix原創節目《單身即地獄》1月8日就會迎來大結局，相信不少人都非常期待最後有哪些男、女參加者可以成功配對，脫離「單身地獄」。節目自播出以來一直都有很高的話題性，近日就有網民爆料，指其中一名男參加者崔時訓，以前曾經是夜店牛郎，更指他專挑富婆下手，人設崩壞。而崔時訓本人則發表聲明澄清，表示「敢用性命擔保說我絕對不是牛郎」。



崔時訓在節目中對女參加者宋智雅一片丹心／《單身即地獄》截圖

29歲的崔時訓，是一個衣服品牌的老闆，同時亦是一名演員。不少網民認為，他的外表與男演員李鍾碩有幾分相似，因而又有「翻版李鍾碩」之稱。在節目中，他對女參加者宋智雅一片癡心，耐心等待智雅的態度令網民大讚他是純情男。

👉《單身即地獄》宋智雅認曾整容 大學舊照被瘋傳網民讚爆：超清純

+ 4

👉Netflix《單身即地獄》4位吸睛女生介紹 「翻版Jennie」魅力壓場

不過，人紅是非多，近日有網民爆料指，其中一名男參加者「4年前有些爭議，人品不好，漁場管理非常厲害，某一天突然說要進娛樂圈，形象都被洗白」。在眾多男參加者中，只有崔時訓一人是演員。之後，爆料者再貼出數張疑似是崔時訓當牛郎時拍下的照片作證據，指他曾經因為當不了演員而轉而當了牛郎，而且「專挑富婆下手，經常在IG點讚富婆的照片」，亦指他之所以力追宋智雅，都是因為對方是富二代。

消息傳出後，不少網民紛紛表示「對崔時訓太失望」。而崔時訓本人則於1月3日凌晨時間，於微博上以韓語和中文發聲明澄清，「對於近日的傳聞，我可以賭上性命擔保，我不是鴨子（牛郎），一直都是腳踏實地的生活，絕對沒有做過任何壞事」。

崔時訓微博

《單身即地獄》於每周六都會於Netflix獨家播映，共有8集，至2022年1月8日結束。有興趣追看的朋友，記得留意！

同場加映：《單身即地獄》6名超狂男爆肌登場 新加入男成員為宣美dancer

除了宋智雅之外，節目中的6名男參加者亦相當有話題性。想知道關於各位男參加者的資料，可到原文閱讀。