華燈初上｜林心如兒子脫去眼鏡電眼迷人　19歲劉敬仲係運動型男

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》大受歡迎，雖然主要戲份圍繞在一眾主角們身上，不過有多位配角的演技同樣受矚目，其中一位就是飾演林心如兒子的吳子維（劉敬）。在劇中全程戴上眼鏡的他是一位懂得照顧身邊人的乖巧男生，戲外脫下眼鏡的他其實擁有一雙電眼的大帥哥，而且還是一位愛運動的型男，不少網友都看好他在娛樂圈發展，相信他前途無量。

劉敬在劇中飾演吳子維 。（jimmm___0504@IG）

有收看《華燈初上》的觀眾都知道，劉敬飾演的吳子維是一位極度細心﹑溫暖的中學生，時常照顧媽媽羅雨儂（林心如飾），是一位非常乖巧的男生。而在劇中以圓框眼鏡現身的他，其實脫去眼鏡之後是一位大眼睛帥哥，眼見他在個人instagram上貼的照片所見，劉敬的五官相當深邃，特別是一雙又大又圓的大眼睛顯得水汪汪，再配上有完美臉型之稱的「鵝蛋臉」，絕對是一位濃眉大眼的帥哥。

在劇中劉敬是一位乖學生。（影片截圖）

劉敬除了長得帥氣之外，其身材比例亦相當好，現年只有19歲的他身高已有177CM，不時受邀擔任時裝模特兒，深受廠商歡迎。雖然劉敬整體外形散發一種單純文青氣息，不過他都有運動熱血一面，原來他曾練習過跆拳道，還愛打籃球，見他在球場上表現出的樣貌相當認真，同劇中的他形成強烈對比。

劉敬擁有一雙電眼。（jimmm___0504＠IG）

事實上，劉敬只是出道短短一年而已，已經拍攝過多部劇集，而他的出道作品就是《粉紅色時光》。近日，因為《華燈初上》熱播而令他為人熟悉，更有感而發在instagram寫下心情語錄：「謝謝這一年陪伴我的、照顧我的、愛我的人，請繼續愛我，不客氣，我也會好好愛你們。感恩這得來不易的一切，珍惜擁有的，把握每一次機會。繼續保持善良，記得沒有什麼是不可能的」對自己的期許是想拍電影。不少網友都對他非常有信心，相信他未來必定能發光發熱，畢竟如此年輕機會相信有很多。

劉敬是一位愛打籃球的男生。（jimmm___0504＠IG）