戀講嘢︱網民激讚史上最靚嘉賓　素人Valerie自爆被前男友打爆嘴

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，昨日（4日）節目主題是暴力情人，素人女嘉賓Valerie分享了自己的經歷。在18歲時結識了大3歲的男朋友，當時Valerie與朋友慶祝中秋節，一直與男友保持聯繫的她因為醉倒而失去聯絡，因此激怒男友，被男方用衣架及再用拳頭毆打至身體多處瘀傷。Valerie表示：「當時嘅情景畢生難忘，雖然前男朋友表情冇異樣，但係feel到眼神有殺氣。」她更指自己自此之後「識睇殺人犯嘅眼神」。

及後，Valerie為此與男友分手，男友以取回物件為由約她到自己家，女方馬上被拉入房間施暴至全身都是血，甚至嘴唇上方裂開一半，而自己因事件造成陰影，當有人觸碰到Valerie的身體，她會下意識自動彈開，以及當有人提起她的疤痕時，會情不自禁流淚。在節目播出後不少觀眾對Valerie的遭遇感到同情，不過更多人較關注的地方反而是她的外表，有網民認為Valerie是《戀講嘢》有史以來最靚女嘉賓，更言在節目中的她比社交媒體的照片更美。現時29歲Valerie是一位編輯，在Instagram上時不時會分享自己的生活照，年輕貌美的她比起更多十八廿二望落更加後生。

點擊下圖瀏覽Valerie分享當時被前男友施暴過程，及她的IG美照：