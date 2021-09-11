戀講嘢｜男友一腳踏3船還可忍不分手？　5招避免成為「渣男磁石」

【戀講嘢】ViuTV節目《晚吹》新欄目「戀講嘢」由ERROR成員193（郭嘉駿）、「口罩小姐」冠軍鄭伊琪、譚凱倫與郭奕芯主持，其中一集談及「多角戀」，嘉賓分享，戀愛經歷總以男友出軌告終，更曾發現前度「一腳踏3船」，4人在公園面面相覷。成為「渣男磁石」固然不幸，但很多時可能自己一手造成？



【戀講嘢】193與女嘉賓示範壁咚情節。（《晚吹》影片截圖）

當面發現男友一腳踏3船？「義氣女」易成渣男目標？

「戀講嘢」逢星期二晚播出，每集都會邀來一位素人嘉賓，分享戀愛經歷，主持也會分享愛情觀，其中一集女嘉賓與同事發生曖昧，曾親嘴卻沒下文，對方又將結婚，鄭伊琪建賓應保持沉默，以免破壞別人婚事；193卻認為，應大膽示愛，讓對方選擇，更指讓對方跟錯的人走下去，或許更不道德。

至於新一集則是「多角戀」，分享戀情的嘉賓為人友善、「男仔頭」，不介意付出與等待，男友媽媽患病，又借他30萬作醫藥費，男友後來販毒入獄，她也每月探望，不離不棄，但她卻屢遇上「出軌」男生，曾經「目擊」男友在公園跟兩名女生談判，其中一人更已懷孕，4人面面相覷。

▼▼▼點擊看ViuTV節目《晚吹》新欄目「戀講嘢」中嘉賓的戀愛經歷，主持193認為喜歡就要示愛，不管對方有沒有男女朋友？▼▼▼

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節目主持認為，太有義氣、太愛付出女生，容易成為「渣男」目標。有心理學家分析，有些女生可能打從心底，知道自己遇到的是「渣男」，卻深信自己能改變對方，或是喜歡別人為了自己改變的優越感，才會一直停愛上「渣男」。

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