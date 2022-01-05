王力宏離婚 |王力宏事件反轉遭洗白？ 傳未被封殺有望重返歌壇

「金曲歌王」王力宏早前被前妻李靚蕾在社交網站寫下千字文踢爆，指遭受他及家人不斷懷疑、羞辱、冷暴力，甚至指出他私下約炮召妓等混亂男女關係，令他建立多年的優質形象全毀，最後更宣布暫時退出娛樂圈，掀起不少熱議。而自然地外界都會聯想他應該會被列入劣跡藝人名單中，但沒想到近日有網友發現他居然從一份網上流傳的劣跡藝人名單中移除了姓名，不禁讓大家紛紛猜測他復出有望？

王力宏已經宣布暫時退出娛樂圈。（視覺中國）

自事件發生後王力宏被冠上渣男標籤，不少合作品牌﹑商演都立即同他終止合作，似乎已經被全面封殺。而事件亦引來多間官媒批評，無疑外界已經認定他是劣跡藝人一分子。正正因為如此引起網友們好奇心，早前有網友在網上搜索輸入「劣跡藝人」名單時，發現網上流傳一份劣跡藝人名單，頁面顯示了多位劣跡藝人，包括李雲迪﹑吳亦凡﹑霍尊﹑鄭爽等人，還有王力宏的名字，但近日再搜索的時候，竟然發現王力宏的名字已遭移除，不禁讓有些網友驚訝王力宏似乎未被全面封殺，未來還有機會復出歌壇。

網上傳出的劣跡藝人名單有王力宏的名字。（微博圖片）

之後已經找不到他的名字。（微博圖片）

而有網友替王力宏發聲，直言他從來不是劣跡藝人，更何況官方沒有公布指明他是劣迹藝人，事件的風向慢慢反轉讓不少粉絲喜出望外。再加上日前國台辦就王力宏事件回應：「我們也鼓勵支持演藝人員自覺弘揚行風藝德，不斷提高思想品德修養、職業道德素養和人文藝術涵養，樹立良好社會形象，做德藝雙馨的文藝工作者。」同強調看重的是一個藝人的公德：「不能把個人網上的說法當作官方態度，對於一些涉及個別人的個別事，個別情況，我們希望來大陸發展的演藝人員都能做到德藝雙馨，我們更看重的是公德，而不是網上其他方面的一些說法。」讓不少網友解讀為官方是不會封殺王力宏的。

王力宏有機會復。（視覺中國）

而目前王力宏的微博亦未被遭禁言﹑關閉，而他的音樂作品﹑影視作品還未被全面下架。這一種情況同已被列入劣跡藝人的吳亦凡﹑鄭爽等人相比，他們的微博帳號已經遭到關閉，曾演出的影視作品亦已遭下架，所以讓不少網友猜測他並不是劣跡藝人，未來有望再復出重返歌壇。

王力宏的影視作品還未遭到下架。（網上截圖）

吳亦凡﹑鄭爽的作品已經遭到下架。（網上截圖）