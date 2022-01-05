MIRROR將推藍光碟全城搶購　前夫最擔心PS5被搶走：老婆即刻問我

人氣男團MIRROR於上年5月舉行的《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》兩周年演唱會一票難求，引起全城炒飛熱潮，今日（5日）宣布將於下周一（17日）推出雙碟Blu-ray，讓一眾鏡粉能夠足不出戶就能翻看演唱會上的精彩表演，再加上有一套兩本的珍藏版相冊，收藏價值極高消息一出，各大論壇上已經有不少網民留言指擔心會買不到，計劃通宵排隊買，不過最擔心的除了鏡粉，當然亦少不了一班「前夫們」。



有前夫在「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」中發文指，老婆一知道MIRROR要推出藍光碟，家中的PS5地位隨即岌岌可危：「點解連我少少嘅淨土都唔放過？」不過，亦有前夫留言鼓勵大家不要那麼灰心，皆因這亦會是一個自肥的好機會，可以說服老婆為家中添置一部新的PS5而引起大批前夫起哄：「各位前夫做嘢喇」、「我老婆即刻問我」、「MIRROR代言就好」、「買買買」，相信除了MIRROR演唱會碟引起搶購熱潮之外，PS5亦是購買名單的第一名。

有前夫擔心家中的PS5地位隨即岌岌可危。（Facebook：我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組）