林海峰恭喜Anson Lo叱咤最男玩謝MIRROR　《晴朗》認衰俾人鬧過份

阿Jan一句「Anson Lo！恭喜你…好忙」，令他睩大雙眼。（節目截圖）

叱咤2021｜林海峰旁白《MIRROR樂壇頒獎禮》 惡搞姜濤球場衝突片

商台元旦在亞博舉行《2021年度叱咤樂壇頒獎典禮》，林海峰（Jan）頒發現場觀眾投票的「我最喜愛的男歌手」，以自家作風逐個介紹最後五強時搞出大頭佛，其中輪到Anson Lo（盧瀚霆）時，阿Jan以「Anson Lo！恭喜你……今年好忙。」開場，結果突如其來的停頓位加上現場氣氛，令Anson Lo信以為真企起身，阿Jan急急澄清：「唔係唔係，我講完自己都嚇死！」阿Jan介紹姜濤亦有說：「呢個獎都係屬於你，上年，係上年。而今年係冧莊！係我，冧莊頒呢個獎。」

阿Jan以一貫作風逐個介紹「我最喜愛男歌手」五強。（節目截圖）

阿Jan今日（3日）在電台節目《在晴朗的一天出發》中解釋事件，他說綵排時預計可以有半秒至一秒停頓，但現場反應最終超出預期：「啱啱想睇邊個位入『好忙』嗰句，隔離嗰個E先生（Edan）已經『冚』埋去，啲觀眾已經嘩嘩嘩！Anson Lo就攤咗喺後面，你知Anson Lo係個幾好嘅人，好可愛！」如果有重溫當時畫面，MIRROR成員都反應熱烈，旁邊的姜濤亦有拍膊頭叫Anson Lo起身。

點擊睇Anson Lo尷尬過程：

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差半步成為「關家姐事件」翻版，不少神徒（Anson lo fans）都有在網上罵阿Jan設陷阱令偶像出醜，阿Jan在節目中亦有借「屋企人」口指演詞過份：「我一返到屋企聽到第一句『過份咗！』」他又指翻睇網民留言，感覺fans熱愛偶像多過想鬧自己，又讚MIRROR玩過《造星》心理質素強大：「佢哋（MIRROR）一Team人，All in one，尤其係佢哋兩個（Anson Lo、姜濤），以佢哋嘅友誼，我覺得可以咁做！」

谷德昭在節目中要阿Jan解釋第一身感受。（IG@koktakchiu）

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