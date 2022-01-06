Netflix 1月下架的14部作品　把握最後機會睇《新世紀福爾摩斯》!

【Netflix／新世紀福爾摩斯／狂野時速／生化危機】影音串流平台Netflix近日公布1月即將下架的片單，因為有新片上架與版權問題，不少熱門影劇，包括電影《狂野時速：雙雄聯盟》、《怪獸與葛林戴華德之罪》，以及神作影集《新世紀福爾摩斯》1–4季等，通通要跟觀眾說再見。



消息一出，不少網友表示不捨，「新世紀福爾摩斯不能下架啦」、「希望福爾摩斯不要下架」、「希望新世紀福爾摩斯之後會重上架」、「竟然要下架福爾摩斯」。

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Netflix 1月下架清單

電影

1/6：《狂野時速：雙雄聯盟》

1/15：《怪獸與葛林戴華德的罪行》

1/31：《把愛找回來》、《生化危機：終極屍殺》、《小鬼大間諜》、《小鬼大間諜2：惡夢島》、《鐵鈎船長》、《緣滿情人節》



劇集

1/3：《已讀不回的戀人》

1/6：《新世紀福爾摩斯1-4季》

1/13：《薰衣草》、《紫色大稻埕》

1/17：《噗通噗通我愛你》

1/30：《住家男人》第16、18季



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Netflix 1月上架片單

電影

1/1：《無聲絕境》、《囚鳥》、《安眠醫生》

1/7：《機械人之亂》

1/21：《慕尼黑交鋒：如箭在弦》

1/25：《男朋友》

1/29：《瀑布》



劇集

1/13：《新聞記者》

1/14：《一屋三故》、《後補人生3》

1/18：《DOTA：龍之血：第2卷》

1/19：《慾罷不能3》

1/21：《黑錢勝地4》

1/25：《末日列車3》

1/26：《罪人的真相4》

1/28：《殭屍校園》、《地球外少年少女》



紀錄片

1/18：《犯罪傀儡師：追捕神級騙子》

1/20：《午夜亞洲：美食、舞蹈、夢想》



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Netflix1月下架片單！《新世紀福爾摩斯》、《怪獸2》等神作全撤下，14部影劇趕緊重溫】