「蜘蛛俠」安德魯加菲粉絲必睇！Netflix新戲爛番茄88%好評有原因

【蜘蛛俠／安德魯加菲／Tick, Tick... Boom!】小編又一次被劇名打臉，上次因為劇名差點錯過Netflix好評劇集《女傭浮生錄》（Maid），這次則是差點錯過感動萬分的歌舞劇電影《夢想期限tick, tick... BOOM!》（Tick, Tick... Boom!）。



電影改編自音樂劇人強納生拉森（Jonathan Larson）同名音樂劇，由林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）執導，安德魯加菲（Andrew Garfield）、雅莉珊卓希普（Alexandra Shipp）等人主演，講述Jonathan Larson即將步入30歲，可他的音樂劇事業毫無起色，他住在紐約蘇豪（SoHo）街區一個簡陋的公寓裡，一邊為了夢想努力創作，一邊為了麵包在餐廳當侍應生，可時間滴答滴答的聲音就像定時炸彈一樣不斷在耳邊響起，讓他陷入緊張焦慮及前所未有的迷茫中，他該堅持還是放棄？

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即將邁入30歲，我該如何是好？

電影是歌舞劇形式，所以整部電影會穿插不少演唱片段，而電影一開始就是Jonathan Larson唱著《30/90》表達他即將邁入30歲的心情，歌詞中經常出現的一句就是“What Can You Do”，Jonathan Larson耗時8年準備一個科幻音樂劇《Superbia》，最近他終於有機會在大眾面前呈現音樂劇，幸運的話可能會受到製作人的賞識，有機會去百老匯劇院演出，可他卻遲遲無法寫出音樂劇中最重要的一首歌，整個人處於一個極度焦躁的狀態。

與此同時，他還和好朋友Michael（羅賓德哈蘇／Robin de Jesus飾）吵架，舞者女友Susan（亞歷珊卓達迪莉奧／Alexandra Daddario飾）可能要離開紐約去其他地方工作、他的公寓因沒有繳交費用而停電…種種事情仿佛在挑戰他的極限，他不知道自己還能堅持多久。

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Jonathan Larson的焦慮不是沒有原因的，因為他已經花了8年時間堅持自己的音樂劇之路，如果再不成功，到時他該如何自處？是該繼續堅持還是向現實低頭，找一份穩定的職業度過餘生？這些年裡，他的朋友Michael在廣告公司發展順遂，有車有房，可以過上舒適的生活，但他的經濟卻始終不穩定，在旁人看起來就是一事無成，而他最常掛在嘴邊的就是知名音樂劇人史蒂芬桑坦 Stephen Sondheim（畢利惠特福 Bradley Whitford 飾）27歲時已經在百老匯進行演出，可他已經要30歲了卻還是毫無進展。

另外，電影背景設定在90年代，由於當時的醫療設備還不夠完善，很多人死於愛滋病，而Jonathan Larson也有幾位朋友因此去世，這越發讓他覺得人生無常，如果他不能趁現在表現自己，那以後就沒機會了。

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相信很多人，尤其是即將30歲的人看到這裡會很有共鳴，常聽人說，我們在學校上課時，每個人的身份和成就都是相差無幾的，但當你踏入社會後，你會發現人與人之間的距離可以很遠，有些人已經賺到第一桶金、事業有成或是順利達成夢想，可有些人只是個普通的上班族，每天過著平凡的生活，甚至可能陷入迷茫中，不知如何是好。

其實小編覺得30歲焦慮很正常，畢竟我們好像突然間從一個小孩變成一個大人，我們似乎不能再隨意地過日子，我們肩膀上的重擔越來越多，我們必須學會對自己的人生與未來負責任。30歲，好像是到了做決定的時候，不管是像Jonathan Larson一樣堅持，還是像Michael一樣毅然轉換跑道（他曾經也有一個演員夢），那都是你的選擇。你要相信，每個人有自己的步伐，你總會在某個時間段做到想要的事情，只是早到還是晚到而已，如果你一直焦急地和同齡人賽跑，那最終辛苦的是自己。

遺憾的結局

其實《夢想期限tick, tick... BOOM!》算是Jonathan Larson的自傳音樂劇，當時他創作的《Superbia》並沒有得到賞識，於是他再次提筆寫下《夢想期限tick, tick... BOOM!》，隨後他創作搖滾音樂劇《吉屋出租》（RENT）大獲成功，並憑藉此劇獲得東尼獎（Tony Award）和普利策戲劇獎（Pulitzer Prize for Drama）。但遺憾的是，他在音樂劇首演前因主動脈瘤去世，享年35歲。

《夢想期限tick, tick... BOOM!》在IMDb獲得7.9分、Rotten Tomatoes 88%、豆瓣8.7分，如果你有時間，不妨看看這部電影。

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