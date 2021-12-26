【鷹眼】刪減片尾片段內容曝光　原定再有Netflix劇集角色回歸？

由謝洛美維納（Jeremy Renner）、希莉辛菲（Hailee Steinfeld）及Vera Farmiga主演的Marvel電影宇宙（MCU）劇集《鷹眼》（Hawkeye）早前在Disney+播出最後一集「原來聖誕是這樣」（So This Is Christmas?），而劇中還加入《羅傑斯：音樂劇》作為片尾片段。然而據劇集的視覺藝術家透露，原本的片尾片段被刪去後，才播出更多音樂劇的片段。



由謝洛美維納及希莉辛菲主演的《鷹眼》已經播映完畢。（《鷹眼》劇照）

其中《鷹眼》大結局有一幕是關於凱特（Kate Bishop）與伊蓮娜（Yelena Belova）打鬥，當時兩人身處在一間辦公室，而辦公室的玻璃門上寫著 Tanner, Dees, & Associates，其中Tanner指的是 Tanner Bean，是這部劇集的編劇、Dees 是Courtney Dees，為這一幕的佈景助理，而之後鷹眼在洛克菲勒中心的聖誕樹遇上貓頭鷹，是對應了2020年發生過的真實事件。

至於鷹眼遇到的貓頭鷹，之後原來應該會在片尾片段再次登場。據為劇集擔任視覺藝術的Elaina Scott在其Twitter上透露：「《鷹眼》大結局的片尾片段是貓頭鷹帶了「運動服」黑幫成員到牠的巢穴，他們把這刪去了，這有點難過，本來會非常搞笑的。」

莫非貓頭鷹最後會把他們吃掉？還是超級反派Owl的伏筆呢？因為這角色也曾在Netflix劇集《夜魔俠》登場，由Bob Gunton飾演。其實有粉絲對於以《羅傑斯：音樂劇》作為《鷹眼》的片尾片段頗為不滿，原因是他們不明白這部劇的作用，當時演員唱出「Save the City」，從而表揚美國隊長。