《屍戰朝鮮》學校版？Netflix喪屍劇《殭屍校園》一月呢日有得睇

【Netflix/必睇韓劇/殭屍校園】Netflix 繼《屍戰朝鮮》(Kingdom)後,再打造活屍題材原創韓劇《殭屍校園》(All of Us Are Dead)。官方日前發布上線日期預告,宣布將在1月28日隆重登場。



《殭屍校園》改編自Webtoon熱門網路漫畫《殭屍校園》(或譯《極度恐慌》、《現在我們的學校》,지금우리학교는,英文直譯為《Now at Our School》),描述當活屍病毒如野火般在校園蔓延時,一群被困在學校中的高校生們,被迫身在極度險惡的處境之中。

【圖輯】《屍戰朝鮮》學校版?點圖放大瀏覽Netflix喪屍劇《殭屍校園》預告👇👇👇

劇集由《殺王者》、《完美的他人》導演李才奎(Lee JQ)製作、執導,《L.U.C.A.: The Beginning》編劇千成日(Chun Sung-il)執筆劇本。製片公司為JTBC工作室與Film Monster共同打造。

