因為是朋友呀｜姐妹吃飯講心事談Mani　阿嬌自爆驚對方：不想溝通

由容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）同鍾欣潼（阿嬌），首度合作推出的綜藝節目《因為是朋友呀》大受歡迎，而在剛播出的最新一集中，她們三姐妹就大談同經理人霍汶希（Mani）的相處點滴，沒想到阿嬌原來是好怕Mani的。

三姐妹大談經理人霍汶希（Mani） 。（影片截圖）

三姐妹在一處充滿特色的餐廳用餐的時候就講起經理人Mani，原來同Mani合作多年的Joey一直以來同對方關係好只是在於工作上，而因為近一年長時間留在內地發展，她同Mani的關係才更加昇華，Joey表示：「這一次來內地工作是我跟霍汶希相處最久的，因為以前我們關係那種好是工作上面的，但是這一次真的是生活上面跟她有那種很多的交流。我也內心是謝謝她給我這個機會，因為當天如果她不是跟老闆說『不如我帶祖兒來北京一起住一下感覺一下』可能我就回香港了。她就問我有沒有興趣，她也沒有逼我，我說可以，來都來了。」她還在Mani的住家樓下租了一個單位，每天等對方下班她就煮菜給她吃，久而久之二人的友情更進一步。

Joey因為近一年長時間在內地工作，而同Mani的關係昇華不少呀。（影片截圖）

而聽完Joey的說話之後，在旁的阿嬌亦有感而發，原來她一直都好害怕Mani的：「我覺得我搬過來內地之後，我跟她的關係比以前好。因為以前我很怕她，就是我媽媽常常都會叫我喝湯，我不喝，她就叫霍汶希說『阿嬌喝湯』，就是那種語氣，就她要找一個人來管我。但是我那個時候小，就是我也沒有跟人溝通的能力，也不想跟她溝通，因為一跟她溝通好像就招罵。但現在長大了就是有甚麼都會說出來跟她聊。」而阿嬌還形容Mani就好像是媽媽：「從以前我是害怕她，我就覺得她是媽媽，之後她會跟你聊天，她會幫你解決問題，你可以很安心地告訴她你任何的事情，因為她絕對不會告訴其他人。現在我會有甚麼事會跟她說，問她意見，她也變成一個很好的朋友。」

阿嬌表示從前好害怕Mani。（影片截圖）

不過對於阿Sa來講，她同Mani的關係一直都是好好的，因為對方風趣幽默的個性非常吸引她：「一直都跟霍汶希挺好的，因為我很喜歡風趣的人，幽默的人，我覺得霍汶希是我認識的朋友裡面最搞笑的。我最喜歡就是跟她聊天，我以前我常常都會打給她，有時候就凌晨想起她也會打給她，所以她很怕我打給她。」自爆Mani形容她是「午夜兇鈴」非常搞笑。

阿Sa表示Mani是她認識的朋友裡面最搞笑的（影片截圖）