梁凱寧找數重新上載三點式潛水片　引出「釗峰鯊」上水唱洗腦兒歌

前無綫（TVB）新聞主播梁凱寧（Maggie）昨日（6日）在社交平台上載五年前的潛水相，與鯨鯊在海中暢泳懷念去旅行的時光，不少網民要求有更多圖片支援，甚至要求重發下架的潛水片。
梁凱寧樂於聆聽意見做找數女漢子，即晚在社交平台將潛水相再上架，見到梁凱寧尾隨鯨鯊，不敢有大動作緩慢前進，深怕騷擾鯨鯊生活，網民睇完片戥鯨鯊可憐說：「鯨鯊慘成配角！」又說片段太吸引要不斷重播。梁凱寧潛水片亦吸引到釗峰＠C AllStar上水留言：「佢係咪Daddy shark dodododododo?!」獲梁凱寧用心心眼回覆：「係釗峰shark。」
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