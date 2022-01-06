Ash平安夜派對照片曝光　MC張天賦冇影大合照引網民罵戰

《全民造星IV》的Ash（鍾卓穎）和前夫婚變事件引起滿城風雨，頓時令Ash的清純人妻形象幻滅，更因為與MC張天賦在平安夜晚上一同逛Aeon而令對方被外界質疑與兩人婚變有關。雖然Ash的前夫已於今日（6日）凌晨在IG向MC公開致歉，但又不少網民而言未肯放過MC，質疑他在訪問中所講與Ash在平安夜與朋友開派對是講大話。



Ash和MC因為一張逛超市的照片而被傳出秘戀消息。（Instagram：@mcheung1201）

前夫鬧爆MC張天賦再道歉兼刪IG 一文看清Ash婚變事件完整時間線

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有網民今日（6日）在網上公開Ash與一班製作人開聖誕派對的照片，照片中的Ash穿着白色上衣，與之前網上流傳與MC現身超市的裝扮相似，並表示照片於25日上傳，質疑當日派對非在平安夜舉行，因此一口認定MC講大話。但有網民稱Ash於24日的下午曾經上載過派對上的限時動態，足以證明她於平安夜確實有開聖誕派對，再加上Ash於25日聖誕節正日的晚上於九龍灣出席《全民造星IV》的決賽直播，反駁了兩人於25日開派對的指控。

有網民今日（6日）在網上公開Ash與一班製作人開聖誕派對的照片，照片中的Ash穿着白色上衣，與之前網上流傳與MC現身超市的裝扮相似。（Instagram：@not_a_warm_guy）

有網民稱Ash於24日的下午曾經上載過派對上的限時動態，足以證明她於平安夜確實有開聖誕派對。（網上圖片）

Ash於25日聖誕節正日的晚上於九龍灣出席《全民造星IV》的決賽直播。（ViuTV）

有人質疑派對上的照片未有見到MC的蹤影，而且該派對於平安夜下午舉行，質疑這並非MC與Ash超市後一起去的派對。然而，卻有人反駁指沒影相不能代表MC從沒有現身於當日的派對，認為網民只是看圖說故事，將兩人的關係愈描愈黑。