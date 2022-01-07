熙娣想聊｜小S接受拍性感戲　公開喊話：我是可以露點的喔

台灣女星小S（徐熙娣）最近主持的綜藝節目《熙娣想聊》掀起不少話題，其主持風格犀利的特色，令一眾嘉賓招架不住，非常搞笑。而在最新一集中，她就邀請了好友賈靜雯作客，大談不少內心說話。

二人一邊按摩一邊工作。（影片截圖）

難得賈靜雯作客做嘉賓，小S當然會問感情問題，被問道另一伴修杰楷比自己細9歲，有何感覺？賈靜雯就表示年齡問題在他們身上沒有太大差別：「我覺得修有一點就是我講的老靈魂。他在我們家是屬於照顧者的那一個，其實年齡在我們兩個中間好像沒有甚麼太大差別，他也不會有很幼稚的一面或者是很不成熟，他就是反而是有點像教官一樣很囉嗦那種。」

賈靜雯覺得老公修杰楷有一個老靈魂。（影片截圖）

而不知不覺賈靜雯同修杰楷已經結婚7年，小S問道：「結婚7年還有心動感覺？」而賈靜雯表示:「我覺得女生在比如說，你擔憂或者是想很多，你悲傷你難過的時候，這個男人如果在旁邊給你鼓勵跟講一些話，那個時候你就會覺得他很性感。」看來修杰楷的溫暖個性深得賈靜雯喜愛。

賈靜雯覺得修杰楷在講一些鼓勵的說話時候好性感。（影片截圖）

除了大談婚姻感情生活之外，她們還談及影視工作，而賈靜雯表示如果有需要露點的戲份，她是會拒絕的，但對於小S來講她可以接受，還在鏡頭前公開表示：「我是可以露點的喔！各大導演。」非常搞笑。而賈靜雯在影視圈發展如此長時候，亦累積了不少好人緣，假若要約一個飯局聚會，她表示可以約吳康仁﹑張孝全﹑王柏傑﹑林柏宏等人，令在旁的小S相當羨慕。

小S公開向導演喊話非常搞笑。（影片截圖）