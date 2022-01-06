乘風破浪的姐姐｜第三季傳胡杏兒薛凱琪加盟　超強陣容集合掀話題

內地湖南衛視旗下的網絡平台芒果TV推出的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，除了掀起追看潮之外，更令多位姐姐再度走紅，包括張雨綺﹑寧靜﹑那英等，使她們綜藝﹑廣告代言等接不停。而今（6日）網上卻盛傳《姐姐》第三季的邀請陣容已經確定，更將於3月初開始錄製節目，引來不少網友關注。

賈靜雯﹑胡杏兒﹑薛凱琪傳出在《姐姐》第三季名單上。（視覺中國）

從網上曝光的名單中可見，當中不乏多位知名度極高的女明星，包括「台灣視后」賈靜雯﹑「甜心教主」王心凌﹑「情歌天后」溫嵐，還有多位港星「TVB視后」胡杏兒﹑歌手薛凱琪﹑蔡卓妍（阿Sa）﹑鍾欣潼（阿嬌），另外還有兩位國際巨星李玟﹑李冰冰，陣容相當強勁，不少網友都相當滿意。而傳出今季的賽製會全面升級，節目預計將在3月初錄製，雖然名單未得到官方認證，但已經引來一片討論，可想而知該節目的吸引力有多麼的強。

傳出的名單陣容，網友相當滿意。（鍾欣潼微博圖片﹑李玟微博圖片﹑李冰冰微博圖片）

而事實上已經不是第一次傳出第三季的姐姐名單，對比去年傳出的名單上，鍾欣潼（阿嬌）﹑王心凌﹑徐冬冬﹑陳粒﹑何潔﹑戚薇﹑柳岩﹑曹璐（前韓團FIESTAR成員）已經出現兩次第三季名單上，看來她們參賽的可能性相當高。

阿嬌﹑王心凌﹑徐冬冬已經兩次傳出在第三季名單中。（鍾欣潼微博圖片﹑王心凌微博圖片﹑徐冬冬微博圖片）

對於傳出如此多重量級明星參加，其中有不少網友都相當期待阿嬌的表現，畢竟在第二季《姐姐》節目開播時，曾傳出她有意避開同張栢芝同台所以拒絕參加節目，因為當時節目籌備推出第二季時，有傳屬意邀請阿嬌加盟，因為她是唱跳歌手出身，自身又帶有話題性，對節目百利而無一害。但當時亦傳出節目組亦邀請了張栢芝，最終官宣名單出現時，阿嬌沒有在名單上，外界就傳出她是因為張栢芝而退出節目，因為避免二人同台焦點集中在不雅照風波上。

曾傳出阿嬌因為不想同張栢芝同台而退出節目。（鍾欣潼微博圖片﹑張栢芝微博圖片）