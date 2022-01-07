張智霖錄節目6個鐘無飯食？　袁詠儀「聲討」：他50歲了不能這樣

袁詠儀（靚靚）同張智霖（Chilam）是大眾公認的模範夫妻，近來在內地發展的他們，不時以夫妻檔出席活動、亮相節目等，兩人甜蜜的相處方式一直為網友津津樂道，羨煞旁人。



Chilam同靚靚非常恩愛。（微博@袁詠儀靚靚）

7日凌晨12點，靚靚作客何炅、謝娜等主持的廣播節目《朋友請聽好》直播現場，期間突然連線Chilam，才得知原來他收工後就在收聽FM，於是兩人便寒暄起來，平凡的對話卻愛意滿溢。靚靚關心Chilam睡得夠不夠，有無吃飯，結果Chilam由6點半開工到凌晨12點幾還沒有吃飯，於是靚靚即刻「聲討」節目：「節目組怎麼這樣啊？你們到底想怎樣啊？又不讓他睡也不讓他吃。他50歲了不能這樣啊。」非常搞笑。

玩笑歸玩笑，其後靚靚馬上認真起來，於節目中首次為Chilam讀詩《再別康橋》，在背景音樂的襯托下愈發有氛圍同感覺，兩人更一起念出最後一句「不帶走一片雲彩」，靚靚這時才鬆了口氣，直言：「我老公在我很緊張，哎呀他肯定會說我的。」而主持人何炅對Chilam笑言：「你其實真的對她很重要，因為她綵排了三次，每次都流利完整，她剛才真的是磕磕巴巴，亂七八糟。」打破了感動的氣氛，瞬間笑聲四起。

不過，另一旁的謝娜卻忍不住淚流，她哽咽地說：「最後他們兩個一起說那一句『不帶走一片雲彩』，因為我想起我們錄節目的時候，就是智霖哥有跟靚靚又表白了一些（話），我覺得他們兩個的感情特別好。」Chilam也回應稱自己很感動：「我眼角也有一點濕濕的感覺，真的太棒了。」

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