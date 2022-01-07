Miu Miu低腰設計「毀身材」？　跟Bella Hadid、Jennie學如何揀款

倪晨曦（Elva）日前因分享Miu Miu 2022春夏成衣系列新裝導致「身長腳短」，被網友指「肉酸」，而幾乎是在同一日，內地歌手劉柏辛出席時尚活動時，穿了同款不同色的Miu Miu新裝，也被內地網友詬病。



其實Miu Miu 2022春夏成衣系列早在去年10月的巴黎時裝周上亮相，清一色的短版上衣與低腰褲將大眾拉回Y2K時代，在一些其他品牌中，也有出現這樣的設計。所謂低腰，就是下裝的腰線在肚臍下方，正好與胯部齊平的位置，如果本身身材比例不好的話，基本都會塑造成「5:5」甚至「6:4」的效果，因此對於大眾來講，即使Miu Miu的設計不錯，但要挑戰低腰下裝也很是卻步，搭配得不好就會造成視覺上的「比例失調」，想要着得靚，除了比例出眾以外，腹部也要足夠平坦，對身材要求極高。

來自非洲的超模Caren Jepkemei，身高178cm，身材比例相當出眾，即使bra top搭配低腰下裝，雙腿依然非常修長。（VCG）

不過，如果真的想嘗試低腰下裝也並非不可，在下裝的選擇方面，褲腿要夠長，且最好是闊腿設計，避免露出太多肉色肌膚，而上半身也不要選擇過於短版的上衣，這樣看上去才會顯得比較挺拔。好似Bella Hadid，是一位腰身相對較長的超模，她很喜歡低腰下裝，但通常都會選擇比較鬆身的款；還有Jennie，身材比較嬌小，她選擇的低腰褲也是比較闊的設計，有興趣也不妨一試。