朱咪咪嘆不獲重用被狠批　反擊靠酒廊唱出名：我不是TVB捧出來的

現年67歲的朱咪咪入行多年，歌、影、視三棲的她在70年代更有「粵語小調歌后」之稱。近年減少幕前演出的朱咪咪早已名成利就，更返到新加坡與家人團聚享清福。早前朱咪咪接受當地傳媒訪問時感嘆在TVB工作30年以來都不被重用，結果惹來不少網民狠批她不懂感恩，認為她全靠TVB才闖出名堂，不過朱咪咪近日在訪問中就反擊指自己是在香港酒廊唱出名，之後才獲TVB邀請參演劇集：「我不是TVB捧出來的。」



朱咪咪在70年代有「粵語小調歌后」之稱。（視覺中國）

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朱咪咪在1991年首度拍攝TVB劇集《我愛玫瑰園》，至去年剛好在TVB服務滿30年，而她在這30年以來參演了不少劇集，雖然多數是配角，但仍令人印象深刻，而《陀槍師姐》系列中的二妹姐至今都是經典。除了拍劇之外，朱咪咪亦有參演電影，當中更不乏周星馳的作品，包括《審死官》的奶媽、《逃學威龍3之龍過雞年》的大卷次子、《唐伯虎點秋香》的唐母等等，朱咪咪憑着出色演技，成功贏得觀眾喜愛！

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在馬來西亞出生的朱咪咪，在13歲開始已經跟着家姐於新加坡酒廊唱歌，賺錢養家，其後她隻身來港發展，經常在酒廊獻唱，她更是香港華納唱片首位簽約女歌手，名副其實是「華納一姐」！1991年朱咪咪獲邀擔任尹光演唱會嘉賓，踏足紅館，1月演出了第一輪後，隨即在3月加碼第二輪，到7月甚至開了自己的個人演唱會，一年內登三次紅館，相當犀利！而朱咪咪近年亦多次登上紅館舞台，門票甚至一票難求，大受歡迎！

朱咪咪曾簽約香港華納唱片，推出過大碟。（網上圖片）