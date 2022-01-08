陳鍵鋒疑教潛水學員溺斃避世　相隔半年首露面與王賢誌聚會心情靚

現年43歲的陳鍵鋒曾是TVB當紅小生，他在2010年約滿離巢後轉戰內地發展，參演了《美人心計》、《封神英雄榜》等大熱劇集，大受歡迎！不過近年陳鍵鋒因受腦血管遺傳病影響，暫停幕前演出，擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書的他更轉行做潛水教練，但去年6月一名男士在西貢學潛水溺斃，陳鍵鋒被捲入事件中，事後他更被傳媒發現搬離寓所。自此陳鍵鋒鮮少更新社交平台，直至日前王賢誌曬出一張與陳鍵鋒及歐子欣的合照，相中所見陳鍵鋒身穿花色外套，頭戴Cap帽，雖然戴着口罩，但見他眉眼彎彎，發福不少，看起來心情不錯，一掃之前的陰霾。



去年6月有報道指一名中年男子在西貢跟教練一對一學潛水，疑遇溺失去意識，被女途人發現報警，送院後不治，據知當時負責教練先上岸，但發現學員遲遲未有現身，急忙四處找尋，其後才得知發生悲劇。雖然未有公開教練身份，但就有網民爆料指該名教練就是陳鍵鋒，而陳鍵鋒經理人在接受傳媒訪問時就表示無可奉告。未有回應事件的陳鍵鋒亦封口避談，甚至一度「潛水」，未有更新社交網。

陳鍵鋒一度轉行做潛水教練。（IG@sammul.chankinfung）

據知陳鍵鋒約3年前發現有腦血管遺傳病，令他萌生淡出娛樂圈的念頭，他更以幾十萬學費報讀為期四年的美國芝加哥遙距神學學士課程，決心致力傳教，而他亦甚少出席社交活動，一有時間就在家溫書，今次陳鍵鋒難得蒲頭出席聚會，不少粉絲都大感驚喜，而王賢誌亦直言好難得見到呢位好友：「我們也很少見面，找他非常辛苦喎。」