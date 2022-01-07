「粗口港姐」梁允瑜落選仍簽約TVB　曾不甘被淘汰：賽制唔適合我

曾在去年參選港姐的梁允瑜（Chloe），自參賽以來負面新聞不斷，除了因爆粗舊片流出而被封為「粗口港姐」之外，還被舊同學爆料指她曾欺凌人，雖然她事後否認，但依然成為大家關注的焦點。而賽前被視為大熱的Chloe，在準決賽當晚大熱倒灶，率先被淘汰。雖然最後落選，但原來Chloe仍獲TVB簽約成為旗下藝人！



梁允瑜（Chloe）已經簽約TVB。（TVB官網截圖）

現年24歲的Chloe身高176cm，是一位兼職模特兒，身形高䠷的她，一雙長腿十分吸睛，早在首輪面試時已經備受關注，成為話題佳麗之一。不過Chloe在準決賽前拗柴，她曾表示會擔心影響演出，但她就十分滿意自己在準決賽當晚的表現，可惜仍慘被Foul出局，她在賽後接受《香港01》訪問時表示對落選感到不甘心：「坦白講冇諗過係我自己（被淘汰），自己好震驚，台下嘅嘉賓更加震驚。」她更憤憤不平地指相信是受負面新聞影響而被淘汰：「可能今屆TVB想揀個傳統啲嘅香港小姐，自己的確唔係傳統香港小姐形象。（會唔會覺得TVB不公？）我唔會話TVB唔公平，我會話呢個賽制唔適合我啫！」她又指做節目要創新和用人唯才：「唔應該固定喺框架度。」

賽前被視為大熱的Chloe，在準決賽當晚大熱倒灶，率先被淘汰。（視覺中國）

Chloe直言唔甘心，更憤憤不平地指賽制唔適合她。（資料圖片）

對於未來的發展，Chloe就表示會沉澱一段時間，並打算讀碩士進修，至於會否繼續在娛樂圈發展就容後再談。而Chloe在賽後亦曾在IG與網民互動，大玩「你問我答」，當中有人問她「而家仲鍾唔鍾意爆粗？」她亦大方答道：「我講過啦，粗口係香港廣東話文化之一，我係土生土長香港人，當然會認識粗口，冇話鍾唔鍾意粗口。我仍然會講粗口，只係適當的時候講適當的說話，私人時間面對朋友me time，難道唔可以做返自己，有很多語言『偽術』，有很多說話比粗口更加難聽。」如今Chloe已經成為TVB旗下藝人，未知以後會不會注意一下用詞呢？