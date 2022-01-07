59歲江華息影多年全面復出　預告將加入直播帶貨行列吸金

現年59歲的江華已經淡出演藝圈多年，直至上個月他透露將會全面復出，更頻頻在抖音同網民互動。早前與太太麥潔文一起到內地隔離的江華，日前終於結束隔離，他更隨即開Live，雖然江華已經息影多年，但首次開直播的他仍獲不少粉絲捧場，更狂吸過百萬Like，人氣強勁！



江華首次開Live。（影片截圖）

身穿紅白色羽絨服出鏡的江華，依然有型有款！而他在近三個鐘的直播過程中，除了大開金口獻唱《西遊記2》插曲《只愛西經》之外，還回答了不少網民的問題，當中大家最關心的莫過於他未來的工作計劃，會否復出拍戲等等，而江華就表示自己需要多點時間，似乎已有回歸熒幕的打算。此外，江華亦透露目前正與一間內地公司接洽，將會加入直播帶貨的行列！

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曾參演《楊貴妃》、《西遊記》、《九五至尊》等劇集的江華，塑造了不少經典角色，當中他在《尋秦記》中飾演的連晉/嫪毐雖然是奸角，但至今好受歡迎。2019年古天樂親自召集原班人馬包括林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名及雪兒等開拍《尋秦記》電影版，但就獨欠江華，而江華在接受訪問時就指一部電視劇能夠成為觀眾心中的經典已經好勁，認為沒有必要再重拍，堅拒再演同一角色。

江華在《尋秦記》中飾演的連晉/嫪毐雖然是奸角，但至今好受歡迎。（影片截圖）

江華憑《九五至尊》中雍正帝一角在頒獎禮上奪得「我最喜愛的電視男角色」。（影片截圖）

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江華在2004年離開TVB後轉往內地發展，但由於腰部長期勞損，導致脊椎退化，他開始減產，其後淡出演藝圈，曾一度成為保險經紀，江華曾坦言因對自己要求太高，搞到好大壓力，所以暫不考慮重返娛樂圈，更指寧願做小販都不想做演員。直至近日江華頻頻在抖音拍片分享日常生活，舉手投足都比劉華更劉華，吸引大批粉絲留言表示希望他復出拍劇，而他亦回覆網民表示有計劃，如今更有意加入直播帶貨大軍，不少粉絲都表示十分期待！