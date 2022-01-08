胡軍評年輕演員靠樣靠身材行唔遠　點名關曉彤易烊千璽是好演員

現年53歲的內地男星胡軍，去年有多部作品播出都大受好評，電影《長津湖》﹑《圖蘭朵：魔咒緣起》，電視劇《雪中悍刀行》目前還在熱播當中，詮釋不同角色都拿捏得非常好，好演技再一次引來網友肯定。

最近曝光量極高的他近日就接受內地媒體訪問，而在講到年輕演員的話題時，他的一番言論獲網友激讚，直言他的說話講得非常有道理，認同演員最重要的還是實力。

胡軍最近曝光量極高。（胡軍微博圖片）

近年來胡軍同不少年輕演員合作過，對於他來講他不會去羨慕他們，在接受訪問時他揚言反而更喜歡自己身處的年代，他表示：「我一直在說真正一個想要當演員的年輕人，那必需得去學習，而不是只靠一張臉一個身材，我覺得還不夠，他們走不遠這樣。」而在他的角度上，他就點名稱讚關曉彤﹑易烊千璽﹑張若昀，在演戲工作上都做得很好，因為他們都對自己特別有要求。

胡軍點名張若昀﹑易烊千璽﹑關曉彤在演戲工作上都做得很好。（張若昀微博圖片﹑易烊千璽微博圖片﹑關曉彤微博圖片）

而不少網友聽到胡軍的言論之後都大表讚同，畢竟作為演員實力才是最重要的，大家留言表示：「演員還是靠滇技吃飯」﹑「顏值只是輔助」﹑「沒有演技再美再帥都走不長久」等。

最近播出的電影《長津湖》﹑電視劇《雪中悍刀行》都大受好評啊！（胡軍微博圖片）