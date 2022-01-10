《延禧攻略》吳謹言許凱再續前緣！8部1月開播內地劇必睇《尚食》

2022年才剛要開始，新一輪的戲劇廝殺戰已然蓄勢待發，各家平台為搏個開年好彩頭，紛紛祭出台內「古裝男神」來參戰，有《鏡雙城》李易峰、《月歌行》張彬彬的雙雙重磅回歸，還有後起之秀《尚食》許凱、《祝卿好》鄭業成的爭相角逐，究竟誰能登上新一季度「最強古裝男神」寶座？就跟小編一同先來瞧瞧這些新片介紹吧！



【圖輯】點圖放大看8部2022年1月開播陸劇👇👇👇

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《尚食》

★開播平台：湖南衛視、芒果tv

★開播時間：2022.01（暫定）

★主演：許凱、吳謹言、王一哲、何瑞賢、張楠、王楚然、練練、張芷溪、于榮光



觀眾期待已久的《尚食》，終於傳出即將定檔的喜訊，宮鬥大戲《延禧攻略》裡「傅瓔CP」的無緣結局，令多少觀眾不勝唏噓，如今許凱、吳謹言再次合體，也算是圓了粉絲的遺憾！尚食局廣昭天下烹飪人才，初出茅廬的姚子矜（吳謹言 飾）藝高人膽大的報名徵選，卻沒想到還真的讓她成功入圍，一路從宮女走到了司膳，也因此邂逅了皇子朱瞻基（許凱 飾），身份天壤地別的兩人，能否克服層層難關，廝守一生呢？

《祝卿好》

★開播平台：台灣愛奇藝

★開播時間：2022.01（暫定）

★主演：鄭業成、袁冰妍、米熱、張月、楊志雯、郭笑天



《三千鴉殺》鄭業成、《琉璃》袁冰妍、《明月曾照江東寒》米熱、《國子監來了個女弟子》張月，都曾憑藉古裝造型「出圈」，如今齊聚一堂更是讓觀眾大飽眼福！故事講述刁蠻嬌憨的霸道郡主劉泠（袁冰妍 飾），偶遇武功高強的冷峻金麟衞沈宴（鄭業成 飾），沒想到郡主一見傾心後，竟展開猛烈的花式追求，這場「女追男」的逗趣愛情故事，正悄悄拉開序幕！

《開端》

★開播平台：騰訊視頻

★開播時間：2022.01.11

★主演：白敬亭、趙今麥、劉濤、黃覺、馬蘭、劉奕君



首部「無限流」題材之作正式定檔，無限輪迴的時圈裡，一台公車不斷重演著撞車、爆炸，如何終結循環、改寫憾事成為車上乘客的首要任務，《你是我的城池營壘》白敬亭、《少年派》趙今麥首次聯手出擊，挑戰你的邏輯思維，震撼你的視覺觀感！

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《月歌行》

★開播平台：台灣愛奇藝

★開播時間：2022.01（暫定）

★主演：張彬彬、徐璐、王佑碩、王以綸、鄭合惠子、馬月



仙俠劇開年第一發，張彬彬、徐璐領銜主演的《月歌行》即將定檔，故事改編自蜀客所著小說《奔月》，衣食無憂的千金小姐柳梢（徐璐 飾），與擁有相同面孔的魔神陸離（張彬彬 飾）和仙族使者洛歌（張彬彬 飾），究竟誰才是她的今生的歸宿？《司藤》裡一鳴驚人的張彬彬，再次重返古裝之列，搭檔《良辰美景好時光》裡的漂亮寶貝徐璐，古裝扮相驚豔的兩人，又會在新戲擦出怎樣的火花？

《淘金》

★開播平台：芒果tv

★開播時間：2022.01（暫定）

★主演：廖凡、陳飛宇、蘇可、呂曉霖、李叢喜、孫岩、王同輝、丁冠森、范帥琦



台灣愛奇藝「迷霧劇場」繼《誰是兇手》後，再推實力之作，該劇改編自知名論壇的經典熱帖《1986淘金驚魂》，是首部以「淘金」題材，作為故事背景的懸疑劇集，並且為追求畫面真實感，特別深入具有神秘色彩的西南密林取景；卡司更是集結了「二次加盟」的廖凡和呂曉霖、《將夜1》、《天醒之路》打開影視市場的陳飛宇、《掃黑風暴》表現亮眼的蘇可，強強聯手的演技對撞，豈能錯過！

《鏡雙城》

★開播平台：騰訊視頻

★開播時間：2022.01（暫定）

★主演：李易峰、陳鈺琪、鄭業成、劉海寬、楊志雯、葉盛佳、趙堯珂、劉暢



在觀眾千呼萬喚之下，曾經的「古裝小生」第一人李易峰，終於帶著最新的古裝之作回來了，搭檔曾在《新倚天屠龍記》中有著亮眼表現的新生代小花陳鈺琪，還有《離人心上》鄭業成、《長歌行》劉海寬、《御賜小忤怍》趙堯珂等，這強強聯手的卡司，怎容錯過！該劇改編自滄月同名小說，看似世外桃源的國度，卻藏著一個個驚心動魄的故事，「海皇」的重生，又會為海國、滄流、空桑三國交織千餘年的仇恨，帶來怎樣的衝擊？

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《超越》

★開播平台：央視、騰訊視頻、台灣愛奇藝、優酷

★開播時間：2022.01.09

★主演：李庚希、胡軍、沙溢、涂松岩、梅婷、高至霆、劉奕鐵、朱嘉琦、陳美伊、陳雨賢



繼《陪你逐風飛翔》後，冰上競技題材又添生力軍，《小歡喜》父女檔沙溢、李庚希新戲再攜手，還有熱播劇《雪中悍刀行》人屠胡軍、《小敏家》新晉渣爸涂松岩、《悍城》白月光高至霆等人實力加盟，精彩不容小覷！故事講述熱愛短道速滑的少女陳冕（李庚希 飾），面對「輪轉滑」的種種困難，仍然堅持不懈，努力突破極限，同時也透過劇中教練、父親等老一代運動家的使命傳承，帶出代代相傳的運動不滅精神。

《姻緣大人請留步》

★開播平台：優酷

★開播時間：2022.01（暫定）

★主演：曹煜辰、田曦薇、肖宇梁、金尤美、景研竣、徐軫軫



憑借《陳情令》中「姊夫」金子軒一角，圈粉無數的曹煜辰，也將正式挑起男主角大梁，搭檔今年勢頭很猛的新晉小花田曦薇，還有《終極筆記》裡張起靈扮演者肖宇梁的高顏值加盟，光聽這陣容就已讓人心花怒放！元氣小紅娘上官雅（田曦薇 飾） V.S. 渡劫衰天神柏衍（曹煜辰 飾），一場「撥亂反正」的拯救人間姻緣之旅即將展開！

2022年眾家男神齊聚一月，多部新劇已在上線等候區蓄勢待發，哪一部最令你迫不及待想欣賞呢？請密切鎖定「陸劇星球」，開播資訊絕不漏接！

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2022年必看的25部古裝陸劇推薦！仙俠愛情IP成主流，耽改劇大墜落？！】