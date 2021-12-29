台灣間諜夫妻「窮到想舉報自己」？大陸劇《對手》爆紅口碑收視佳

日前大陸諜戰劇《對手》開播，劇中講述兩個因一次任務失敗，滯留大陸18年的的台灣間諜夫妻李唐（郭京飛）和丁美兮（譚卓）在「廈州」（廈門）潛伏發生的故事。該劇不只收視率高，豆瓣評分更高達8.1分，收視口碑雙收。



《對手》講述一起執行任務的三個台灣間諜，被安排從大陸擄走解放軍飛彈發動機技術專家，原先任務僅一周，卻因任務失敗，留下代號「桃園」和「花蓮」的李唐（郭京飛）和丁美兮（譚卓），兩人只能接受上級指示，改名假結婚留下來。一待就是18年。

不同於過去諜報片的間諜精明、衣食無缺的形象，《對手》的台灣間諜李唐兼職做計程車司機，丁美兮則是國中老師，兩人有一個女兒。除了要執行任務，還要面對各種瑣事，也要費心女兒的教育。展現台灣間諜在對岸一邊做諜報工作、一邊為生活所困的一面。

編劇王小槍接受內媒採訪時稱，創作靈感於近年大陸安全部門破獲台灣間諜案新聞。據了解，2018年央視《焦點訪談》曾播出專題《危情諜影》，揭露大陸國安部門破獲百餘起台灣間諜案件部分細節。王小槍透露，裡面丁美兮的色誘橋段設計，也是取材自央視報道「台諜案」時，揭露台灣情報機構人員為了吸收在台陸生，不惜色誘的新聞。

央視新聞聯播9月15日報道，台灣間諜情報機關近年透過策反並利用大陸赴台學生，為台灣搜集有關大陸的情報。（央視）

間諜也要面對「柴米油鹽」難題

喜愛諜戰劇的90後小琳也在追《對手》。她分享，過去以現代為背景的諜戰片不多，《對手》題材很新鮮，風格很大膽，人物角色很立體。跟往常「國共對戰」的大陸諜戰劇不同，「《對手》的三位主角都是「反派」，也沒有身居要職，更沒有使命感和有什麼民族大業的信仰，只是為了『苟活』。」

小琳提到，主角夫婦一直強調自己在「走鋼絲」，深知自己都是棋局的棄子，「他們活得很卑微，既不敢叛變，又無法退出，只能被迫繼續任務苦苦掙扎。在財困情況下還因投資失利被騙錢。日常中又要處理青春期女兒的事情等家庭瑣事。」

她認為，這部劇很好地表現了他們的焦慮不安、生活困境，充分體現出貧賤夫妻百事哀，隱隱能看出「教化」作用，勸退做間諜的念頭。

間諜沒有台灣腔是敗筆? 鄧麗君成劇中淚點

鄧麗君憑着柔和歌聲穿透兩岸。（微博）

不過劇中的主角都非台灣演員，「沒有台灣腔的台灣間諜」也曾引發批評。小琳也提到，間諜們跟對岸的聯繫確實刻畫得簡單一點，「可能是因為內容敏感和難於取景吧!」。但她表示，劇中有一個地方處理的不錯，劇中一個代號「新竹」的間諜（寧理飾），在大陸KTV聽到陪酒小姐唱鄧麗君的歌時，吼了一句：「鄧麗君不是這樣唱的！」之後他聽歌聽到淚流滿面。

小琳分享，「我覺得這個處理得挺高級，本來以為他這個角色對與對岸已經沒有感情，但原來還是有脆弱和思鄉的一面，感覺這樣很合理」。