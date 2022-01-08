愛上我的衰神．全劇評｜揀新人拍係明智之舉　套路有深意近年難得

無綫劇集《愛上我的衰神》第1-10集劇評



《愛上我的衰神》故事只得10集，劇情雖短但勝在直接唔拖戲，由一個看似簡單的人鬼愛情故事，慢慢揭露出原來男女主角（陳嘉慧、胡鴻鈞飾）之間存在着一絲恩怨，潘小渝（陳嘉慧飾）成為了陳北河（胡鴻鈞飾）的「衰神」也是這個原因。隨住故事發展劇情又再次反轉，潘小渝之所以成為陳北河的「衰神」，並不是需要報復這個間接害死他的人，而是要透過作弄、整蠱，去感受他的生活，認識這個人，從而令自己原諒他，同時也原諒自己，放低生前死後留下的執念，最後「衰神」就可以由第二維度升上第三維度。

《愛上我的衰神》以愛情掛帥，顯淺地解釋複雜的道理。（《愛上我的衰神》截圖）

《愛上我的衰神》以愛情掛帥，顯淺地解釋複雜的道理，這就正是某些觀眾一直追求的，居有層次的劇集。當然，睇完劇可以大笑大哭，又或得到觀能上刺激也是其一，但更能活在觀眾的腦海中的，是這些居有深度的劇情。最後一集中陳北河（胡鴻鈞飾）一直被困在自己當初沒有出手拯救潘小渝（陳嘉慧飾）的噩夢之中。當初「陳北河」肯出手的話，是不是就能救下「潘小渝」呢？原來結果也是一樣，「潘小渝」最終還是會被竇哲人（許俊豪飾）殺死。劇集帶來的不是爆破、性感、出浴等那種畫面的震撼，而是那種能夠衝擊心靈，會令人反思的震撼。

用《媽媽的神奇小子》的馮皓揚飾演「少年版陳北河」可稱得上「神來之筆」。（《愛上我的衰神》截圖）

明顯睇到，TVB近年在劇集製作上有轉變的跡象，因應觀眾口味和習慣，開始偏向拍攝短劇。可能是香港睇慣了Netflix、HBO或Disney+吧，已經不太會追看「舊時」30集起跳的長篇劇。老實說，30集起跳的長劇要做到每一集都精彩、緊湊是十分困難的，就算是外國千萬製作的劇集都難免會拖戲。反之，12集以內的短劇之所以成為潮流，既是配合觀眾貪新鮮，冇耐性，亦是因為不用拖戲，可以將30集精華濃縮至10到12集以內。由《欺詐劇團》到《凶宅清潔師》再到《愛上我的衰神》，均是短劇形式播出，收視雖然不見得很好，但卻有十足口碑，不少人都讚故事夠「癲」、有新鮮感，而且三套劇的故事結構也十分完整。TVB肯冒險踏前一步，最能受惠的肯定是觀眾。

謝雪心（飾龐楊嘉倩）（《愛上我的衰神》截圖）

馬貫東（飾Santino／龐耀天）（《愛上我的衰神》截圖）

麥美恩（飾包秀玉）和程浩駿（飾鍾志斌）。（《愛上我的衰神》截圖）

除劇本加分，《愛上我的衰神》的演員選角以及表現也功不可沒，謝雪心（飾龐楊嘉倩）、羅蘭（飾林四妹）、麥美恩（飾包秀玉）等人的演出固然搶戲，但劇中新演員的表現更是出色，初次成為女一的陳嘉慧雖然演技未夠爐火純青，但卻是合格有餘，和胡鴻鈞組合起來有意想不到的化學作用，少少清澀的演技搭配後令人產生一種初戀感覺。「後生版的潘小渝」區明妙出鏡不多，但卻十分搶鏡，角色被虐殺時流露出的眼神亦有真實感，飾演「沈欣」的谷婭溦和飾演變態老師「竇哲人」的許俊豪算是較新的演員，但表現的卻是專業水準，居真實感而能令觀眾代入其中，更不用提飾演「少年版陳北河」，《媽媽的神奇小子》的男主角馮皓揚，這個選角可稱得上「神來之筆」。

飾演變態老師「竇哲人」的許俊豪都十分搶鏡。（《愛上我的衰神》截圖）

「後生版的潘小渝」區明妙幕幕都好好睇。（《愛上我的衰神》截圖）

同場加映：愛上我的衰神｜20歲區明妙被虐殺令網民痛心 入行5年套套佳作

區明妙好性感。（IG＠miumiu__au）

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