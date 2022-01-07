愛上我的衰神｜陳嘉慧努力有回報　曾扮死屍瞓垃圾站只為出鏡兩秒

無綫劇集《愛上我的衰神》雖然只是短短10集，但題材新鮮以及劇集帶出的寓意確是近年罕見的。由於陳嘉慧（Erica）在參演《愛上我的衰神》前並沒有什麼代表作，播出前都有不少人對她的演技存疑，甚至認為她未夠資格，但當劇集出街後，迴響幾乎是一面倒讚好，相當收貨，更有不少網民因而成為了陳嘉慧的粉絲。



陳嘉慧擔任女主角。（《愛上我的衰神》劇照）

要講陳嘉慧能成為《愛上我的衰神》的女主角的原因，有一半是因為她的努力，也有一半是因為得到監製、導演的欣賞。監製方駿釗接受《香港01》訪問時解釋：「冇記錯嘅話，陳嘉慧應該係4年前訓練班，嗰時我監製緊《福爾摩師奶》民初劇，有導演就搵咗佢做記者妹，即係甲乙丙嗰啲，對白得一兩句嗰啲。佢都幾專業，你知民初街都幾熱同埋啲衫又厚，但係佢都成日企喺度睇人拍嘢，好專業亦都好留心人哋拍嘢。」這就是監製對她的第一個印象，發覺就算是沒有她的戲份，她也會不怕辛苦地留在現場「偷師」。

陳嘉慧都拍過《愛回家之開心速遞》。（截圖）

陳嘉慧好girlfriend-able。（IG@ericackw）

有了深刻印象後，監製方駿釗亦在《降魔的2.0》安排了她飾演一名學生，且方駿釗也頗為滿意她的表現，說：「得幾場戲，就話佢俾一隻惡鬼殺咗，然後就上佢身搵心姐（謝雪心），有一場戲係講佢俾人棄屍喺垃圾站。我嗰時就覺得，呢個女仔都幾好，印象又再加咗分。」

陳嘉慧係幾靚女。（IG@ericackw）

陳嘉慧在《降魔的2.0》飾演學生，戲份很少但是犧牲很大，要瞓垃圾堆。（《降魔的2.0》截圖）

方駿釗表示，其後也有數次機會想找陳嘉慧參演她監製的劇集，可惜當時陳嘉慧做了《Think Big天地》的節目主持。他說：「到之後《愛上我的衰神》開啦，我哋想做啲新嘢，cast都想搵啲新嘅，所以就諗起佢。其實除咗佢仲有其他選擇，不過經過casting之後就決定搵佢，覺得氣質各樣嘢都幾好。拍之前都做咗好多功夫，有叫佢去學戲啦，開拍前成個劇本都對咗過一兩次稿。」

左一就是陳嘉慧（Erica）。（《智能愛人》劇照）

陳嘉慧因為主持《Thing Big天地》而為人所熟悉。（IG@001ericackw）

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