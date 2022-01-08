鏡雙城︱傳月中開播成首部開年古裝劇　李易峰陳鈺琪CP感爆棚 ​

內地製作拍攝的古裝劇出了名有水準，而往往古裝類型的劇集討論聲都比較高，引來較多關注度，而近日網上卻盛傳由李易峰、陳鈺琪主演的武俠玄幻劇《鏡雙城》將成為2022開年古裝劇，受到廣大網友討論，陳鈺琪亦極有可能因為該劇而有所突破之前的成績，畢竟自《倚天屠龍記》後，她的人氣已大不如前。

《鏡雙城》傳 12日播出。（《鏡雙城》微博圖片）

近一年古裝劇產量不多，所以只要是有古裝類的題材劇集，網友都相當關注。而《鏡雙城》近日卻瘋傳將在12日開播，在網上視頻平台亦顯示「即將播出」的字眼，讓不少網友深信劇集真的播出。

而《鏡雙城》未播已經掀起許多話題，除了是古裝劇之外，更重要的一個因素是男主角李易峰久違5年之後再推出古裝劇，自然掀起關注。事實上，李易峰過去主演的古裝劇口碑都不俗，好像《活色生香》在「豆瓣」有6.2分﹑《歡天喜地俏冤家》有7.7分﹑《古劍奇譚》7.1分，成績相當好，所以是次大家都對他新作有信心。

網上視頻已經有「即將播出」字眼。（微博圖片）

正正因為如此而身為《鏡雙城》女主角的陳鈺琪有可能再次翻紅，事關她自2019年的《倚天屠龍記》後，往後推出的作品《兩世歡》、《月上重火》的成績都不太好，難超越《倚》劇。是次同李易峰合作，劇集未播她的討論聲音已經好高，古裝扮相的絕美模樣再次獲得大家激讚。

陳鈺琪有望靠《鏡雙城》成為話題人物。（《倚天屠龍記》微博圖片﹑影片截圖）

《鏡雙城》除了男女主角掀起話題之外，播放的預告片段亦相當吸睛。陳鈺琪飾演的白瓔相當漂亮靈動，而李易峰飾演的蘇摩，在服裝打扮上溫文儒雅，兩人CP感十足。另外，因為是玄幻劇關係所以劇中有不少特效，眼見雪飄飄的景象緩緩落下，相當逼真，而且有多場爆破場面，不是用特效技術，增加了劇集的真實感，短短的預告片已經令網友激讚。

特效不會突兀。（影片截圖）

劇集有不少爆破場面，展現真實感。（影片截圖）

而《鏡雙城》的故事主要講述由一位苗族少女那笙（楊志雯飾），為了避開亂世，長途跋涉尋找夢想家園而展開的故事。而當她來到雲荒這個地方，一幕幕驚心動魄的事情就會發生，白瓔（陳鈺琪飾）、蘇摩（李易峰飾）陸續登場，展開一段鮫人同太子妃的神話故事，到底成績會是如何，我們就拭目以待。

李易峰已經有多年沒有推出古裝劇。（影片截圖）