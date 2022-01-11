性感女星熊熊遇最賤渣男！食飯食到一半突消失　竟然係去咗偷食

台灣女星熊熊外型甜美身材姣好，加上個性率真大方，一直是各大綜藝節目的寵兒，不過在感情方面她卻不太順，彷彿是「渣男吸引機」，她反省因為自己容易被渣男的花言巧語哄騙，只要對方隨口許下一些感情的承諾，她就會立刻淪陷。



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熊熊在《綜藝大熱門》中提到，過去有任男友是白羊座，對方總是把愛掛在嘴邊，加上不菸不酒，降低了她的戒心，沒想到某次兩人到餐酒館用餐，當時巧遇了一位朋友，對方熱情介紹身邊友人互相認識，在聊天過程中，熊熊突然發現男友消失了，正打算起身找人，卻頻頻被朋友攔住。

這個朋友不斷攔阻熊熊，謊稱熊熊男友是去上廁所，但她卻想越不對勁，後來才知道，當天在場的人當中，有人根本不是初次見面，對方和男友過去曾有一腿，而兩人現在正在樓下「做些有的沒有的」。

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台灣星座專家安格斯解析，因為白羊座最吸引人的部分，就是剛開始認識時的樣子，一旦做出改變，可能就會漸漸失去興趣，但是如果不改又難以掌控，安格斯說：「沒有辦法火象星座就有它原始草原上的樣子。」

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