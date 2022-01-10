李靚蕾遭BY2工作室點名挑釁　對話截圖證放狠話21日仍未聯繫警察

歌手王力宏與李靚蕾離婚接近一個月，風波持續近半個月，但最近有死灰復燃跡象。日前突然有大批「水軍」到李靚蕾微博洗版，另外有報道為Yumi@BY2（孫雨）澄清，裸照頭像對話是為了找王力宏傾工作。今日（10日）BY2的工作室亦再次向挑釁李靚蕾，在微博點名對方盡早聯絡警方，配合調查她造謠一事。

王力宏李靚蕾此情不再。（IG：@jl.leilei）

BY2工作室上月曾就誹謗報案並在微博留言：「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」李靚蕾隨即還擊轉載BY2工作室帖文表示：「請把警察聯系方式給我，我提供證據，謝謝。」

李靚蕾曾反擊Yumi用WhatsApp聯絡王力宏。（微博）

BY2工作室趁今日「中國人民警察節」，上載對話截圖表示上月19日曾將相關案件及警察聯絡方式給予李靚蕾，BY2工作室又直接點名李靚蕾微博，開宗明義要求對方盡早聯絡警察：「從李小姐特地公開索要警方聯繫方式到現在，已經過去21天，可警方卻遲遲沒等到你的聯絡。人不在內地的李小姐，請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究。正義也許會遲到，但絕不會缺席！」網民輿論亦有轉風向跡象，叫李靚蕾「快來提供證據啊！别裝死！」、「因為在台灣所以挑在大陸的軟柿子捏，可惜捏到的是石頭呢。」

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