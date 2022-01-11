193@ERROR新年期間限定店排長龍　巡舖補貨服務「老婆」簽名打卡

男子組合ERROR成員193（郭嘉駿）本周五（14日）32歲生日，一眾「老婆」為偶像生日應援，陸續有巴士燈箱、應援巴士及大電視面世。而一向有自家品牌的193，亦趁農曆新年在旺角開pop-up store賣新春物品，吸引大量fans排隊，作為老闆193當然要巡舖加簽名滿足顧客。

193趁農曆新年開舖賣應節物品。（IG@deniskwok193）

期間限定店門口招牌有193名句「知我咩料啦」，有賣揮春、利是封、啤牌、魚蝦蟹、御守等應節物品，上周六（8日）開張當日排長龍搶購，193亦有落舖打點補貨，兼服務fans簽名加照相。而「老婆們」都好識做，除了大手入貨亦為193應援，在尖沙咀、旺角、酒麻地及荃灣設立巴士燈箱，又有為期兩個月的應援巴士線，生日周在銅鑼灣會有應援電視。

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而193在自家品牌以為，亦學ERROR成員肥仔（梁業）開咖啡店，IG專頁只透露今年內開業，但未有更詳細日子，咖啡店最近開始賣廣告請精品咖啡師，由於開業日子仍很遙遠，暫時咖啡店只得700幾位追隨者。

咖啡店預告今年營業，已經開始請人。

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