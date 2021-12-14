MIRROR 12位鏡仔成為2021年香港娛樂界風頭躉，在社交媒體上亦是大紅人！「HK01科技生活」為你分析 Mirror及Error 全16位成員，在2021年4至至今的IG（instagram）粉絲追蹤人數升幅，究竟邊個升得最勁？邊一位的IG 廣告價值最高？



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本文數字截至2021年12月13日，數據來自socialblade.com、followerstat.com等網站，部份戶口只能追溯至2021年4月數字，評分及每個帖文估計廣告價值，並非單純根據追蹤者人數，還會參考like／share／留言／互動回答／追蹤數升跌等因素，只能作參考。

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同場睇：Error 四子 193粉絲數最多．社媒價值卻不及一成員😱

精於玩IG社交媒體，Sound bite及網上新聞最多的193 郭嘉駿，年中曾經因為網店爭議跟網民鬧得不愉快，但IG粉絲數仍是Error 4子之冠，近來更拉自己親妹「3妹」入ViuTV加入全民造星4，人氣再提升。但想不到系統分析，每個貼文最值錢的竟然不是他！

