《單身即地獄》宋智雅倪妮撞衫！大陸網民狂恥笑：不是一個level

【單身即地獄／Netflix／宋智雅／倪妮】Netflix韓國戀愛實境《單身即地獄》播出後隨即獲得廣大迴響，其中宋智雅更因其神似當紅偶像的外型與魅惑性格等，在網路上獲得極高討論度。她9號又上傳美照，緊身馬甲裙裝搭配毛茸茸袖套盡顯貴氣，但有眼利的中國大陸網友發現，她這身穿搭撞衫女星倪妮，更有人留言吐槽，她與倪妮「不是一個level」。



甜美又火辣的宋智雅不只擄獲男性粉絲芳心，她自成一格的妝容與穿搭，更吸引許多人爭相模仿，也讓她受到廣大女性粉絲的愛戴。9號晚她在Instagram上傳一組新照，身穿一襲GUCCI緊身馬甲展現好身材，搭配招牌性感妝容，立刻吸引大批粉絲留言稱讚。

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但有眼利網友發現，宋智雅這身撞衫倪妮去年10月拍雜誌照的服裝。不過兩人穿搭風格迥異，宋智雅走甜美性感風，倪妮搭配黑框眼鏡、波浪短髮，展現的是復古氣質。中國大陸時尚部落客「女明星私服」也在微博上傳照片，寫下「宋智雅、倪妮演繹同款蕾絲吊帶緊身連體裙，兩個人的身材都好絕！」

不過中國大陸網友們似乎不認同「女明星私服」的說法，紛紛留言吐槽「宋智雅算什麼明星？網紅罷了」、「雖然說很喜歡宋智雅但和倪妮在一起算是降維打擊」、「檔次差的不是一點點」、「不是一個level」、「不懂為啥放一起比」，甚至還有人直批「就宋穿起來有點低俗的感覺」。

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