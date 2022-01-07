Netflix原創節目《單身即地獄》正在熱播中。不少參加者知名度急升，特別是在節目中同時迷倒3個男參加者的宋智雅。相信大家在觀看節目時，都曾經因為她的撩人語錄而感到心動吧？讓《Opener》與大家一起重溫她於節目中的10大撩人瞬間，各位單身的女士都可以向她學習一下！



宋智雅／《單身即地獄》截圖

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【1】第一集自我介紹時，宋智雅：「無論是對上哪個女人，我也自信能贏過她。」

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【2】第一集崔時訓燙傷後，宋智雅守護在旁，不斷溫柔慰問。

《單身即地獄》截圖

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【3】第一集，宋智雅向金賢中寫匿名卡片表達好感，只寫了「偶吧」（哥哥）兩個字，卻莫名奇妙地讓人覺得非常心動。

《單身即地獄》截圖

【4】第二集，宋智雅和金賢中在沙灘聊天時，

金賢中：「妳是AB型（血）吧？」

宋智雅：「不是，我是娃娃型。」（在韓文中，血型跟娃娃的尾音是相同）

《單身即地獄》截圖

《單身即地獄》在1月8日就會播出最後2集，迎來大結局。有興趣追看的朋友，記得留意！

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