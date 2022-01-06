Netflix原創節目《單身即地獄》即將在1月8日播出最後兩集，相信大家都對最終的配對結果感到十分好奇吧！自從節目播出之後，12名參加者的人氣急升，他們的Instagram帳戶更不斷漲粉，當中最誇張的是有「Jennie+張員瑛混合體」之稱的宋智雅。她的IG粉絲數，由節目播出前的46萬，至1月6日升至186萬，升幅超過3倍。



《單身即地獄》截圖

《單身即地獄》，有韓版《欲罷不能》之稱，第1至4集有5男4女參加，在第5、6集再加1男2女，總共12名參加者。他們將共處9天8夜的時間，先在一個名為「地獄島」的無人島上生活及進行不同的挑戰，成功配對的男女，就可以前往一個名為「天堂島」的酒店總統套房住一晚。在地獄島的時候，所有參加者都不可以透露關於自己的詳細資料（包括年齡及職業），只有前往天堂島的時候才可以更深入了解對方。

成功配對的男女可以到「天堂島」獨處。／《單身即地獄》截圖

(IG人數截至2022年1月6日計)

【1】宋智雅（@dear.zia）

現年24歲的宋智雅，一直都是節目中最受歡迎的參加者，同時被3個男參加者追求。本身己經有一定知名度的她，是一名美妝KOL，以「freezia」之名活動。由節目播出前，宋智雅的IG大約有46萬名粉絲，現時已上升至186.7萬粉絲，上升306%。

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【2】車炫承（@502bright）

現年30歲的車炫承，於第6集才出場，是最遲出現的參加者。他本身是一名舞者兼模特兒，經常擔任女歌手宣美伴舞而有一定的知名度。在節目播出前，他的IG有大約40萬名粉絲，現時已上升至57.5萬。

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【3】崔時訓（@choi_hun2）

29歲的崔時訓，是一個衣服品牌的老闆，同時亦是一名演員。不少網民認為，他的外表與男演員李鍾碩有幾分相似，因而又有「翻版李鍾碩」之稱。在節目播出後，他的人氣急升，IG粉絲數由36萬升至53.4萬。不過，他似乎亦因為「人紅是非多」，而被網民爆料他曾是夜店牛郎。雖然他已經發聲明澄清，不過傳聞對他的印象已經造成一定程度的損害。

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【4】金賢中（@__1126.1 ）

27歲的金賢中，是一間健身中心的老闆、一名健身教練及模特兒。憑著健碩的身材及帥氣的外表，他曾經在2019年獲得「Mr. International Korea」的季軍以及「Mr. Model Worldwide」亞軍。在節目播出前，他的IG約有22萬名粉絲，現時已經升至42萬。

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【5】姜素妍（@kangsoyeon__ ）

現年34歲的姜素妍。擁有健康膚色，身材亦十分結實，與其他5名女參加者的形象截然不同。她是一名拳擊裁判、拳館的老闆、以及高爾夫球節目主持。在節目播出前，她的IG有11萬粉絲，現時己經上升至38.4萬，上升240%。有眼利的網民，憑著姜素妍和另一名男參加者吳振澤在IG的照片，發現二人疑似正在戀愛！想知道有關細節，可看：

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【6】安藝媛（@yeah.w__ ）

現年26歲的安藝媛，是一名健身模特兒。與清純的外表相反，她的身材非常火辣，加上說話時帶點釜山方言的口音，成為了她的「反差萌」魅力。在節目播出前，她的IG約有27萬名粉絲，現時上升至35.8萬。

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【7】文世勳（＠moonofsh）

文世勳可說是節目中令人覺得最可惜的參加者！他一直對女參加者申芝燕癡心一片，但對沒有得到對方的回應，因而一直沒有機會前往天堂島。據悉，他今年26歲，是一間餐廳的老闆。怪不得在節目中，他經常都是負責煮飯的那一個！另外，他與另一戀愛節目《Heart Signal 3》的男參加者金江烈是好友關係。在節目播出前，他的IG有6.5萬名粉絲，現時上升至16.5萬。

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【8】吳振澤（@timelessbruno）

現年29歲的吳振澤，是一間西裝店的老闆。在節目播出前，他的IG有7.6萬名粉絲，現時已升至12.4萬。起初對女參加者姜素妍看似一片癡心的他，曾揚言「只會跟妳（姜素妍）來天堂島」，但後來因為賽制更改的關係，他「被逼」選擇了另一名女參加者申芝燕，其後對姜素妍的態度轉為冷淡。有網民找出證據，指他正在跟姜素妍拍拖。未知他於節目中最後的選擇，是否真的是素妍呢？

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【9】金俊植（@juncore_ ）

現年27歲的金俊植，一向對飲食健康方面非常講究，在大學3年級的時候已經開設自己的公司，現時是一間健康食品公司的老闆。在節目播出前，他的IG有3.6萬名粉絲，現時上升至7.5萬。

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【10】成敏知（@im_min.vely）

最後一名出場的女參加者成敏知，現年25歲，是一名模特兒，平時主要拍攝美妝廣告。雖然在節目中，她尚未公開個人資料，但由於本身已有一定知名度，所以網上已經有不少關於她的情報。在節目播出前，她的IG有5萬名粉絲，現時上升至6.1萬。

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【11】金秀敏（@sumesume_ ）

在第5集才出現的金秀敏，現年24歲，笑起來的時候臉上有深深的酒窩，給人開朗活潑的感覺。雖然在節目中她尚未公開職業，但網上已有不少關於她的資料。據悉，她是一名模特兒，曾經拍過不少廣告。現時，她的IG有3.6萬粉絲。

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【12】申芝燕（原本IG已刪掉）

現年23歲的申芝燕，曾於2020年參選「春香小姐」。據悉，她於2008年就舉家移民去溫哥華，現時是多倫多大學的學生。在節目播放初期，申芝燕原本的IG（@jiiiyeonie_）仍然存在，但該IG最近已經消失。

想知道《單身即地獄》的最終結果？記得1月8日留意喇！

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