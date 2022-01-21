御用強姦犯│ 黃煒溏原來係住家好男人　每日買餸煮飯畀老婆仔女

黃煒溏現職TVB武指，除了不時客串演出，拍攝時需要替身，拉威也，都是他的工作。(梁碧玲攝)

黃煒溏現職TVB武術指導，入行超過40年，擔任武術指導之餘，由於經常被監製安排他飾演強姦犯，所以黃師傅有「御用強姦犯」或「惡人」稱號，但訪問或是閒聊期間，黃師傅說話很斯文，半句粗口也沒有，問到他有否被街外人誤會，他說：「一個放咗工去街市買餸，再返屋企煮飯嘅男人，壞得去邊？（你識煮飯？）好奇咩？屋企每晚三餸一湯都係我煮 。」TVB下次開拍烹飪節目可以考慮下黃師傅。

黃煒溏用假人示範如何演強姦戲，既要畫面激烈又要掂唔到女演員，真係一門學問。(梁碧玲攝)

謝賢、三哥苗僑偉御用替身

黃煒溏師傅1981投考邵氏第九期南國演員訓練班及第四期武術訓練班，但邵氏影業在1984年左右開始減產，不少邵氏藝員那時湧到電視台或獨立電影公司發展，而當武師或替身收入高，黃師傅亦是其中之一，試過一日賺七千元，而以前他經常擔任謝賢、三哥的替身，1996年開始在TVB擔任武術指導工作。

訪問當日想尋回拍攝《大藥坊》強姦高海寧位置，黃煒溏:「好似喺民初街轉彎位，不過拆咗喇，嗰到好多蚊㗎!」(梁碧玲攝)

《陀槍師姐》首次演「姦」

學武之人為何會變成「御用強姦犯」，黃師傅自嘲「樣衰」，他說：「其實我唔係好同意，俾人叫御用強姦犯、惡人比較貼切，強姦唔係做咗好多次啫，第一次應該係《陀槍師姐》，對手應該係呂珊姐姐，之後係石天欣...高海寧，反而戀態、壞人就真係演得多。」不過黃師傅表示拍這些「動作」戲，男演員很大心理壓力，因為很容易出事。

黃煒溏表示《大藥坊》這場戲，要撕開高海寧件旗袍，那拍攝前就要同服裝部配合，預先在旗袍下功夫才會有效果，到現場更要同演員、攝影師、導演商議才正式拍攝。

做武師要懂得演「下靶位」

黃煒溏每次拍攝這些「肉搏」鏡頭，事前有不少準備功夫，「最重要保護女演員，唔好俾佢哋受傷。」要他即場示範，黃師傳二話不說，即時配合，拿著假人碌在地上，重演《大藥坊》強姦高海寧一段戲，畫面要激烈，但其實完全沒有觸碰過女演員，能夠有這完美演出，全因有豐富「下靶位」經驗，做武師你要識做「下靶」，我哋被打得誇張，先顯得主角出嘅拳夠勁，我哋入行嗰陣，同演員對招試戲，俾演員打到，指導過嚟鬧你，但如果你打親演員？唔會鬧你，但你聽日唔駛返工，點解？因為你打到演員即係唔醒目啦，我哋係要『餵招』俾演員，等佢哋打得好睇，你打到演員就更加唔醒目，仲有喎，有時啲演員打打下唔小心跌低，你又要識得執生，保護到佢喎，咁就係一個成功嘅『下靶』。」

黃煒溏89年擔任《龍在天涯》武指、替身、演員，當年更到三藩市取景，圖為黃師傅在休息時與周星馳、李連杰合照，(受訪者提供)

要識「欺騙」觀眾



拍強姦戲除了要保護演員，亦要懂得騙術，要欺騙的是「鏡頭」，「導演要畫面震撼啫，你做到效果就得，叫你扯爛件衫，唔通真係一手掂落去咩？」拍強姦戲要識遷就鏡頭，打鬥戲如是，「試過一次重傷，之後我就好小心，到後期拍嘢有芒（顯示器），個個導演都掛住望個芒，我就知道呃到個芒就得，俾到導演想要嘅畫面就可以，當你明白呢個道理，其實所有嘢都係技巧。」

黃煒溏與太太的合照。(受訪者提供)

住家男人 愛煮三餸一湯

鏡頭前黃煒溏是十惡不赦壞人，但私下郤是住家男人，每日在電視城收工，如果是開日班，收工後必定到街市買餸，「三餸一湯係必定嘅，老婆就怕骨、怕酸又怕辣、個女就鍾意食雞翼，個仔乜都食，唔好食再多都唔夾多嚿。（放工仲要買餸煮飯唔辛苦？）唔好當工作係辛苦，有時習慣咗佢，之後享受佢，見到佢哋食多啖飯，你自己都開心啦！」

訪問現場，臨時加戲叫黃師傅演強姦犯都冇問題，他說:「強姦犯都係嗰啲對白架啦『睇妳走得去邊?』跟住加個奸笑。」(梁碧玲攝)

娛樂圈五光十色，黃煒溏這種「黐家」男人，可算是萬中無一，不少同行北上發展，賺得盤滿砵滿，但最終輸了頭家，黃煒溏反而樂於平凡，從家務中找樂趣，他說：「出面返工就擒七打八、但返到屋企我鵪鶉嚟㗎，經營一個家庭唔容易架，見嘢就做啦，唔好分。」黃師傅憑著他的身手，養活了一家四口，長女中大碩士畢業，細仔讀大學三年級，不過黃師傳對家人很少提及工作，「佢哋知我做乜嘅，講嚟做乜啫，有時食飯開電視見到囉，如果我係做替身佢哋更加見唔到啦，（受傷都唔講？）我只係試過一次比較嚴重，其他都係皮外傷，講嚟做乜？男人小小苦楚等於激勵，明唔明？」